Sacha Boey, Rizespor maçında yok

Marsilya maçında sakatlanan Sacha Boey, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

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Sacha Boey, Rizespor maçında yok
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01 Ekim 2021 16:30
Marsilya deplasmanında Avrupa Ligi'ndeki liderliğini koruyan Galatasaray'da Sasha Boey üzüntüsü yaşanıyor. NTV Spor'un haberine göre; Yeniden sakatlanan genç sağ bek Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

21 yaşındaki futbolcu 1 ay süren sakatlığının ardından Marsilya maçı ile sahalara dönmüştü.

Mücadelenin 65'inci dakikasında sakatlanan Boey, pazar günü oynanacak Çaykur Rizespor maçında dinlendirilecek.

Teknik Direktör Fatih Terim, Karadeniz ekibi karşısında sağ bekte DeAndre Yedlin'e görev verecek. Sezon başında Rennes'den transfer edilen Boey, Sarı kırmızılı formayı 7 maçta giydi.


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