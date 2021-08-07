"Sacha Boey, Rennes'i pişman edecek"

Galatasaray'ın 20 yaşındaki sağ beki Sacha Boey'in St. Johnstone maçındaki performansı Fransa'da da yankı buldu

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'Sacha Boey, Rennes'i pişman edecek'
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07 Ağustos 2021 13:45
Galatasaray'ın 20 yaşındaki sağ beki Sacha Boey, ülkesinde de yakından takip ediliyor. Fransız basını, genç oyuncunun ilk maçındaki performansı tam not aldı.

Fransız basını, genç oyuncunun ilk maçındaki performansı hakkında, "Sacha Boey ilk maçında şov yaptı ve Gala'ya beraberliği kazandırdı. Rennes, Fransız oyuncuyu elinden kaçırdığına pişman olacak" ifadelerine yer verdi.


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