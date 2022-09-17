Sezon başından bu yana Galatasaray'da giderek formunu yükselten oyuncuların başında Sacha Boey geliyor.
Sağ kanadı tek başına domine eden 22 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın henüz başında Oliveira'nın attığı golün hazırlayıcısıydı.
"ÇOK ÇALIŞTIM"
Galatasaray'ın Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası Sacha Boey, açıklamalarda bulundu.
Boey'un açıklamaları şu şekilde:
"Çok güzel bir zafer elde ettiğimizi düşünüyorum. Bu zaferin sonucunda da lider olarak bitirdik. Şu ana kadar gol yemeyen takıma karşı kazandık. Ne yapabileceğimi biliyorum ve bunları sahada gerçekleştiriyorum. Devamının gelmesi gerekiyor, süreklilik çok önemli. Devamının geleceğine de inanıyorum. Takım burada değilken bile çok fazla çalıştım. Şu anda gösterdiğim performansta bu yaptığım çalışmanın sonucu."
Sağ kanadı tek başına domine eden 22 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın henüz başında Oliveira'nın attığı golün hazırlayıcısıydı.
"ÇOK ÇALIŞTIM"
Galatasaray'ın Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası Sacha Boey, açıklamalarda bulundu.
Boey'un açıklamaları şu şekilde:
"Çok güzel bir zafer elde ettiğimizi düşünüyorum. Bu zaferin sonucunda da lider olarak bitirdik. Şu ana kadar gol yemeyen takıma karşı kazandık. Ne yapabileceğimi biliyorum ve bunları sahada gerçekleştiriyorum. Devamının gelmesi gerekiyor, süreklilik çok önemli. Devamının geleceğine de inanıyorum. Takım burada değilken bile çok fazla çalıştım. Şu anda gösterdiğim performansta bu yaptığım çalışmanın sonucu."