Sacha Boey: "Ne olduğunu ben de bilmiyorum"

Galatasaraylı Sacha Boey, Kasımpaşa maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Sacha Boey: 'Ne olduğunu ben de bilmiyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ağustos 2021 22:02
Galatasaraylı Sacha Boey, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma hakkında konuşan Sacha Boey "2-0'dan 2-2 olmasının nedeni hatalar" dedi.

Sacah Boey ayrıca "Puan kaybının sebebi yorgunluk değildi. Çünkü maçın başında da yorgunluk vardı ama 2-0 öndeydik. Sonra ne oldu ben de bilmiyorum." açıklamasını yaptı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.