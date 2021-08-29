Sacha Boey: 'Ne olduğunu ben de bilmiyorum'

Galatasaraylı Sacha Boey, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşma hakkında konuşan Sacha Boey "2-0'dan 2-2 olmasının nedeni hatalar" dedi.



Sacah Boey ayrıca "Puan kaybının sebebi yorgunluk değildi. Çünkü maçın başında da yorgunluk vardı ama 2-0 öndeydik. Sonra ne oldu ben de bilmiyorum." açıklamasını yaptı.



