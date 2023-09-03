Sacha Boey: "İyi işler yapıyoruz"

Gaziantep FK'yi 3-0 yenen Galatasaray'da Sacha Boey, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sacha Boey: 'İyi işler yapıyoruz'
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03 Eylül 2023 00:08
Gaziantep FK'yi 3-0 yenen Galatasaray'da Sacha Boey, maçın ardından açıklamalar yaptı.

Sacha Boey yaptığı açıklamada, "Maçın zor olacağını biliyorduk. İyi konsantre olduk ve sonunda 3-0 kazandık." dedi.

Ayrıca, "Sağlam bir takımız, defansta iyi işler yapıyoruz. Geçen seneki gibi iyi şekilde gitmek için mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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