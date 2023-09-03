Sacha Boey: 'İyi işler yapıyoruz'

Gaziantep FK'yi 3-0 yenen Galatasaray'da Sacha Boey, maçın ardından açıklamalar yaptı.
Sacha Boey yaptığı açıklamada, "Maçın zor olacağını biliyorduk. İyi konsantre olduk ve sonunda 3-0 kazandık." dedi.
Ayrıca, "Sağlam bir takımız, defansta iyi işler yapıyoruz. Geçen seneki gibi iyi şekilde gitmek için mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Sacha Boey yaptığı açıklamada, "Maçın zor olacağını biliyorduk. İyi konsantre olduk ve sonunda 3-0 kazandık." dedi.
Ayrıca, "Sağlam bir takımız, defansta iyi işler yapıyoruz. Geçen seneki gibi iyi şekilde gitmek için mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.