Sacha Boey'in yükselişinin sırrı ortaya çıktı!

Galatasaray'da Sacha Boey büyülüyor. Fransız sağ bek, Leo Dubois'in gelişiyle gözden çıkarılmış, hazırlık kampına dahil edilmemişti.Dubois'in sakatlığının ardından takımda kalmasına karar verilen Boey fırtına gibi bir performans sergiliyor. Takımla çalışmalara Antalya maçından iki gün önce başlayan ve sahadaki yerini alan futbolcu o gün bugündür formayı bırakmadı.Boey'i hayata döndüren ise kadro dışı kaldığı dönemde formda kalmak için yurt dışından getirdiği antrenör oldu. Fransız antrenörün, Boey'e özel idman programı hazırladığı ve oyuncunun da bu programı harfiyen uyguladığı öğrenildi.Sacha Boey müthiş performansıyla ilgili, "Ne yapabileceğimi biliyorum ve bunları sahada gerçekleştiriyorum. Devamının gelmesi gerekiyor, süreklilik çok önemli. Devamının geleceğine de inanıyorum. Takım burada değilken bile çok fazla çalıştım. Şu anda gösterdiğim performansta bu yaptığım çalışmanın sonucu" diye konuştu.