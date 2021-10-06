Sacha Boey'in hedefi derbi

Marsilya maçında sakatlığı nükseden Sacha Boey'ye özel tedavi programı hazırlandı.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Sacha Boey'in hedefi derbi
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06 Ekim 2021 13:38
Olimpik Marsilya maçında sakatlığı nükseden Sacha Boey'ye özel tedavi programı hazırlandı.

Sol üst arka adalesi tekrar çeken Fransız sağ bek milli arayı tedavi olarak geçirecek.

Sacha Boey'in 25 Ekim'deki Beşiktaş derbisine kadar fizik olarak yüzde yüz hazır gelmesi hedefleniyor.

Yedlin'in performansından memnun olmayan Fatih Terim, Boey'in dönüşünü sabırsızlıkla bekliyor. 

 

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