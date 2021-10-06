Olimpik Marsilya maçında sakatlığı nükseden Sacha Boey'ye özel tedavi programı hazırlandı.
Sol üst arka adalesi tekrar çeken Fransız sağ bek milli arayı tedavi olarak geçirecek.
Sacha Boey'in 25 Ekim'deki Beşiktaş derbisine kadar fizik olarak yüzde yüz hazır gelmesi hedefleniyor.
Yedlin'in performansından memnun olmayan Fatih Terim, Boey'in dönüşünü sabırsızlıkla bekliyor.
Sol üst arka adalesi tekrar çeken Fransız sağ bek milli arayı tedavi olarak geçirecek.
Sacha Boey'in 25 Ekim'deki Beşiktaş derbisine kadar fizik olarak yüzde yüz hazır gelmesi hedefleniyor.
Yedlin'in performansından memnun olmayan Fatih Terim, Boey'in dönüşünü sabırsızlıkla bekliyor.