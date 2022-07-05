Sacha Boey'in flaş talebine ret!

Galatasaray'ın geçen sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Sacha Boey, yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle takıma istenilen katkıyı veremedi. Sezonun ikinci yarısında Omar Elabdellaoui'nin takıma dönmesiyle iyice gözden düşen genç sağ bekin yönetimden flaş bir talepte bulunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar..

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Sacha Boey'in flaş talebine ret!
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05 Temmuz 2022 12:30
Kötü geçirdiği sezonu zirvenin bir hayli gerisinde noktalayan Galatasaray, Okan Buruk'un göreve getirilmesinin ardından yeni bir sayfa açtı. Sarı-kırmızılı yönetim, Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdi.

G.Saray'da transfer harekatı sürerken, takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor.

İSTENİLEN VERİMİ ALAMADI

Aslan'ın sezon başında kadrosuna kattığı Sacha Boey, yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle istenen verimi sağlayamamıştı.

Kamerun asıllı sağ beki yeni sezonda kadroda düşünmeyen G.Saraylı idareciler, genç oyuncudan kendisine takım bulmasını istedi.

BONSERVİSİNİ İSTEDİ

Boey'a Fransa'dan Strasbourg'un talip olduğu ancak Ligue 1 ekibinin transfer için bonservis bedeli ödemek istemediği öğrenildi. Bunun üzerine 21 yaşındaki futbolcu, G.Saray'dan bonservisini istedi. Ancak sarı-kırmızılı kulüp, Rennes'den 1.15 milyon euroya kadrosuna kattığı Boey'a olumsuz yanıt verdi. 

 
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