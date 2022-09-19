Sacha Boey'in en büyük hayali

Süper Lig'e iyi bir giriş yaparak 7. hafta sonunda 16 puana ulaşan Galatasaray'da öne çıkan isim Sacha Boey oldu. Kamerun Milli Takımı'ndan aldığı daveti geri çeviren 22 yaşındaki futbolcunun, Fransa hayali kurduğu ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sacha Boey'in en büyük hayali
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Eylül 2022 10:05
İlk 7 haftanın Galatasaray adına en iyisi Sacha Boey oldu.

Son Konyaspor maçında Sergio Oliveira'ya asist yapan Boey, sağ bekin bankosu haline geldi ve Fransız sağ bek Leo Dubois sol beke geçmek durumunda kaldı.

FRANSA HAYALİ KURUYOR

Kamerun Milli Takımı'ndan aldığı daveti geri çeviren 22 yaşındaki futbolcunun, Fransa hayali kurduğu ortaya çıktı. Fransız yetkililer, iki sene önce milli takıma düzenli çağrılan Leo Dubois'i yedek bırakan Galatasaraylı oyuncuyu takip etmeye başladı. Sacha Boey'in performansını koruması halinde Fransa'dan davet alması bekleniyor. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ