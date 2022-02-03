Sacha Boey için test bekleniyor

Antalya kampı kadrosunda yer almasına rağmen, Kovid-19 testi pozitif olduğu için takımdan uzak kalan Sacha Boey'in bir an önce geri dönmesi bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Sacha Boey için test bekleniyor
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03 Şubat 2022 10:32
Sacha Boey
Sacha Boey
Galatasaray
Antalya kampı kadrosunda yer almasına rağmen, Kovid-19 testi pozitif olduğu için takımdan uzak kalan Sacha Boey'in bir an önce geri dönmesi bekleniyor.

Elinde henüz hazır olmayan Omar dışında sağ bek kalmayan Torrent, bu bölge için farklı bir alternatif düşünüyor.

Hazır olması halinde, Alpaslan'ın Alanyaspor karşısında sağ bek başlaması ihtimali üzerinde duruluyor. 

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