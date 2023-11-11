Sacha Boey için rekor teklif: 25 milyon euro

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Sacha Boey'e kulüp tarihine geçecek bir teklif gelmesi bekleniyor: 25 milyon euro.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Sacha Boey için rekor teklif: 25 milyon euro
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11 Kasım 2023 11:47
Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Sacha Boey'in talipleri her geçen gün artıyor.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Boey'e son olarak İtalyan devi Inter talip oldu.

25 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Haberde; Inter'in Sacha Boey için 25 milyon euro gibi dev bir ücreti gözden çıkardığı ve kısa sürede Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi.

REKOR 16 MİLYON EURO

Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray, tarihinin en pahalı oyuncu satışını gerçekleştirmiş olacak. Galatasaray'ın en pahalı satışı, 16 milyon euro'ya Stoke City'e satılan Badou Ndiaye'ye ait.

23 yaşındaki Sacha Boey, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 21 maçta 1 gol kaydetti.



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