Sacha Boey için rekor teklif: 25 milyon euro

başarılı savunma oyuncusutalipleri her geçen gün artıyor.Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Boey'e son olarak İtalyan devitalip oldu.Haberde; Inter'in Sacha Boey içingibi dev bir ücreti gözden çıkardığı ve kısa sürede Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi.Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray, tarihinin en pahalı oyuncu satışını gerçekleştirmiş olacak. Galatasaray'ın en pahalı satışı, 16 milyon euro'ya Stoke City'e satılan Badou Ndiaye'ye ait.23 yaşındaki Sacha Boey, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 21 maçta 1 gol kaydetti.