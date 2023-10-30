Sacha Boey için İngiliz devleri yarışta!

Galatasaray'ın Fransız yıldızı Sacha Boey, Manchester United ve Arsenal'in gündemine geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Sacha Boey için İngiliz devleri yarışta!
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30 Ekim 2023 14:42
Galatasaray'ın Fransız yıldızı Sacha Boey, İngiliz devlerini yarışa tutuşturdu.

ARSENAL VE MANU İLGİLENİYOR

Fransız basınından Sport'un haberine göre; Manchester United, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Galatasaray'da forma giyen Sacha Boey için harekete geçme kararı aldı.

Manchester United'ın yanı sıra Arsenal'in de Boey ile yakından ilgilendiği ifade edilirken, İspanya ve İngiltere'den birçok kulübün genç sağ beki takip ettiği aktarıldı.



MANCHESTER UNITED GÖZLEMCİ YOLLADI

Ayrıca İngiliz basınında yer alan haberde; bu transfer için girişimlerini sıklaştırmaya hazırlanan Manchester United'ın, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçta Boey'i izlemesi için bir gözlemci görevlendirdiği belirtildi.

23 yaşındaki Sacha Boey, sarı kırmızılı forma ile toplamda 71 maça çıkarken bu maçlarda 3 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.






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