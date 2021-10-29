Sacha Boey için hedef Fenerbahçe derbisi

Galatasaray'da Sacha Boey'in Fenerbahçe ile oynanacak maça yetişmesi planlanıyor.

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Sacha Boey için hedef Fenerbahçe derbisi
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29 Ekim 2021 10:00
Sol üst arka adalesindeki sakatlığı nükseden Sacha Boey'nin sahalara dönüş süresi uzadı.

Beşiktaş derbisini de kaçıran Fransız sağ bek, kasım ayındaki milli arada takıma katılabilecek.

Gaziantep FK, L.Moskova ve Karagümrük maçlarında oynamayacak olan Sacha Boey, ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisine yetişmesi planlanıyor. Kulüp doktoru Yener İnce de oyuncu %100 hazır olmadan oynatılmayacağını açıkladı. (Yener İnce'nin Boey sözleri için TIKLAYIN)



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