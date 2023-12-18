Sacha Boey için flaş iddia!

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın yıldız ismi Sacha Boey'un sezon sonunda kesin olarak takımdan ayrılacağı öne sürüldü.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sacha Boey için flaş iddia!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Aralık 2023 11:48
Galatasaray'ın önemli isimlerinden Sacha Boey için flaş bir iddia gündeme geldi.

Alman basını, Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey'un devre arasında olmazsa sezon sonunda kesin olarak takımdan ayrılacağını öne sürdü.

Haberde yıldız futbolcuya Manchester United'ın talip olduğu ve 25 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı iddia edildi.

Bu sezon sarı-kırmızı formayla 27 maça çıkan Boey'un 2 golü bulunuyor. 23 yaşındaki oyuncunun kontratı 2025'te bitecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery