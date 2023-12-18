Galatasaray'ın önemli isimlerinden Sacha Boey için flaş bir iddia gündeme geldi.
Alman basını, Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey'un devre arasında olmazsa sezon sonunda kesin olarak takımdan ayrılacağını öne sürdü.
Haberde yıldız futbolcuya Manchester United'ın talip olduğu ve 25 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı iddia edildi.
Bu sezon sarı-kırmızı formayla 27 maça çıkan Boey'un 2 golü bulunuyor. 23 yaşındaki oyuncunun kontratı 2025'te bitecek.
Alman basını, Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey'un devre arasında olmazsa sezon sonunda kesin olarak takımdan ayrılacağını öne sürdü.
Haberde yıldız futbolcuya Manchester United'ın talip olduğu ve 25 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı iddia edildi.
Bu sezon sarı-kırmızı formayla 27 maça çıkan Boey'un 2 golü bulunuyor. 23 yaşındaki oyuncunun kontratı 2025'te bitecek.