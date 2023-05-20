Sacha Boey: "Hedefe çok yaklaştık"

Galatasaraylı Sacha Boey, Sivasspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sacha Boey: 'Hedefe çok yaklaştık'
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20 Mayıs 2023 21:31
Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey, 2-0 kazandıkları Sivasspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Sacha Boey, "Tam olarak istediğimiz oyunu oynadık. 3 puanı almak ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyorduk. Taraftarımıza da destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Boey, şampiyonluk için, "Hedefe çok yaklaştık. Ancak şampiyonluk için bu maçı da ciddi oynamamız ve bitirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

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