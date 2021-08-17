Sacha Boey: "Galibiyet çok güzel bir duygu"

Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Sacha Boey, Giresunspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Sacha Boey: 'Galibiyet çok güzel bir duygu'
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17 Ağustos 2021 00:37
Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Sacha Boey, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Lige galibiyetle başladıkları için mutlu olduğunu belirten Boey, "Galibiyetle başlamak çok güzel bir duygu. Lige 3 puan alarak başladık. Şimdi önümüzde 3 gün sonra maçımız var ona konsantreyiz." diye konuştu.

Boey, Galatasaray'dan transfer teklifi geldiğinde neler hissettiğiyle ilgili soruya ise "Açıkçası muhteşem bir duygu. Çok güzel bir taraftarımız, iyi bir takımımız var. Ayrıca iyi bir şekilde de oynuyoruz. Dolayısıyla benim için muhteşem." cevabını verdi.


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