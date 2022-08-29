Sacha Boey formayı kamp yapmadan kaptı!

Galatasaray'da Sacha Boey küllerinden doğdu! Sarı-kırmızılıların geçen sezon transfer ettiği Fransız futbolcu sezona ilk 11'de başlamış, teknik direktör değişiminden sonra ise yedek kulübesine düşmüştü. Sakatlandıktan sonra iyileşmesine rağmen Domenec Torrent'in pek görev vermediği 21 yaşındaki yıldız bu sezon da gözden çıkarılmıştı.Galatasaray'ın yurt dışında gerçekleştirdiği iki sezon öncesi kampına da alınmayan genç futbolcu takımla çalışmalara ise Antalyaspor maçından iki gün önce başladı; hazırlık maçlarında oynamadan resmi müsabakaya çıktı! İlk 45 dakikada bocalayan genç futbolcu Antalyaspor mücadelesinin ikinci 45 dakikasından itibaren ise oyununu yukarıya çekmeyi başardı.Giresunspor, Ümraniyespor ve Trabzonspor maçlarına da 11'de başlayan ve 90 dakika süre alan Sacha Boey, Okan Buruk'un da gözüne girdi. Gösterdiği performansla tam not alan genç futbolcu fiziksel olarak da takımın en iyilerinden biri oldu. Trabzonspor maçında sarı-kırmızılılarda 10 kilometre üzerinde kat eden üç futbolcudan biri olan Boey temposuyla da göz doldurdu.Yaz aylarında eski teknik direktörü Julien Stephan'ın Strasbourg'a istediği Sacha Boey'e son günlerde ise İtalyan ekiplerinden teklifler geldi. Udinese ve Monza'nın transferi için devreye girdiği Boey'in performansı sonrasında takımda tutulması yönünde karar verildi. Teknik direktör Okan Buruk, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Boey bizimle devam edecek. Onunla ilgili herhangi bir düşüncemiz yok. Takımımızın performans olarak en iyilerindendi" ifadelerini kullandı.