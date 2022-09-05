Sacha Boey formayı bırakmıyor

Galatasaray'da Leo Dubois'in sakatlığı sonrası 11'e giren Sacha Boey, formayı bırakmıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Sacha Boey formayı bırakmıyor
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05 Eylül 2022 11:57
Yaz transfer döneminde takıma katılan Leo Dubois, sakatlığını atlattı ve Gaziantep FK mücadelesinde kadroda yer alacak.

Fakat ilk 11'de ise sezon öncesi gönderilmesi planlanan Sacha Boey olacak.

Fransız futbolcunun gösterdiği iyi performansın ardından Gaziantep FK karşısında da formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

BOEY'E TEKLİF YAPILMIŞTI

İtalya Serie A ekibi Monza, Boey için 4.7 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla bir kiralama teklifinde bulunmuştu

OKAN BURUK BIRAKMAK İSTEMEDİ

Teknik direktör Okan Buruk ilk dört hafta çok iyi oynayan Boey'in satılmasını kesinlikle istemeyince yönetim de Monza'nın teklifini teşekkür ederek reddetti. 

 
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