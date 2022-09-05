Sacha Boey formayı bırakmıyor

Yaz transfer döneminde takıma katılan Leo Dubois, sakatlığını atlattı ve Gaziantep FK mücadelesinde kadroda yer alacak.Fakat ilk 11'de ise sezon öncesi gönderilmesi planlanan Sacha Boey olacak.Fransız futbolcunun gösterdiği iyi performansın ardından Gaziantep FK karşısında da formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.İtalya Serie A ekibi Monza, Boey için 4.7 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla bir kiralama teklifinde bulunmuştuTeknik direktör Okan Buruk ilk dört hafta çok iyi oynayan Boey'in satılmasını kesinlikle istemeyince yönetim de Monza'nın teklifini teşekkür ederek reddetti.