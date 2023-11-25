Sacha Boey'e bir talip daha çıktı: Inter

Galatasaray forması ile son iki sezonda ortaya koyduğu performansla herkesin alkışlarını alan Sacha Boey için Avrupa'nın dev kulüpleri de yakın takibe başladı.
YENİ TALİP ÇIKTI
Fransa Milli Takımı hayali kuran ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarına devam eden Boey, ailesinin doğduğu yer olan Kamerun'dan gelen milli forma teklifini de reddetmişti. İngiliz basınının sık sık Arsenal ile anlaştığı iddialarını manşetine taşıdığı oyuncu için İtalya'dan da talip var.
INTER, SCOUT GÖNDERECEK
Inter'in de 23 yaşındaki sağ beki mercek altına aldığı ve Manchester United ile oynanacak maça scout göndereceği öğrenildi. Arsenal ve Inter'in yanı sıra Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de Sacha Boey için Manchester United karşılaşmasını takip etmesi bekleniyor. 2020-21 sezonu başında Rennes'den 1 milyon 150 bin Euro'ya alınan oyuncunun piyasa değeri 17 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Sacha Boey bu sezon çıktığı 22 resmi maça 1 gol kaydetti.
YENİ TALİP ÇIKTI
Fransa Milli Takımı hayali kuran ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarına devam eden Boey, ailesinin doğduğu yer olan Kamerun'dan gelen milli forma teklifini de reddetmişti. İngiliz basınının sık sık Arsenal ile anlaştığı iddialarını manşetine taşıdığı oyuncu için İtalya'dan da talip var.
INTER, SCOUT GÖNDERECEK
Inter'in de 23 yaşındaki sağ beki mercek altına aldığı ve Manchester United ile oynanacak maça scout göndereceği öğrenildi. Arsenal ve Inter'in yanı sıra Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de Sacha Boey için Manchester United karşılaşmasını takip etmesi bekleniyor. 2020-21 sezonu başında Rennes'den 1 milyon 150 bin Euro'ya alınan oyuncunun piyasa değeri 17 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Sacha Boey bu sezon çıktığı 22 resmi maça 1 gol kaydetti.