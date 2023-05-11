Sacha Boey'e 420 milyon TL

Galatasaray şampiyonluğa koşarken, yıldız oyuncuları da Avrupa kulüplerinin takibinde....



Bu oyunculardan biri de bonservisi Sarı-Kırmızılı takımda olan Boey. 2025 Haziran ayına kadar mukavelesi bulunan Boey, bu sezon tam bir patlama yaptı. 22 yaşındaki Fransız sağ bek, 30 maçta takımın skor gücüne de 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.



Boey bu performansıyla şimdiden birçok takımın kadrosunda görmek istediği isimler arasında yerini aldı. Bu takımların başında ise iki İngiliz ekibi Arsenal ve Crystal Palace var.



HEDEF FRANSA MİLLİ TAKIMI



İngiliz basını, Crystal Palace'ın yeni sezonda Boey'i kadrosuna katmak için çalıştığını ve 17 milyon sterlin (420 milyon TL) bütçe ayırdığını iddia etti. Haberde, Arsenal'in de oyuncuyu istediği, almak için daha yüksek bir bedeli gözden çıkartmak durumunda olduğu da vurgulandı. Sacha Boey de bu sezon G.Saray ile şampiyonluğu kazandıktan sonra Avrupa'nın seçkin liglerinde futbol oynamak istediğini belirtmişti. Genç oyuncu, Fransa'nın alt yaş kategorilerinde milli formayı giymesine rağmen henüz A takıma çağrılmadı. Transferin ardından bu yolun da kendisine daha güçlü şekilde açılacağına inanıyor.



KİM İSTEMEZ BÖYLE BİR BEKİ



Haberde C.Palace'ın menajer değişikliğine gideceği ancak Boey konusundaki tavrının değişmeyeceği de belirtildi. "Menajer ister Arne Slot ister Paulo Fonseca ya da başka biri olsun, böyle niteliklere sahip bir sağ beki her teknik adam onaylayacaktır." denildi. G.Saray'ın oyuncuya 22 milyon Sterlin değer biçtiği de belirtildi. Sacha Boey'in rüyalarını Premier Lig'in süslediği de öne sürüldü.



BELLERIN GÜNDEMDE



Galatasaray, Sacha Boey'in ayrılma ihtimaline karşılık Sporting Lizbon'un sağ beki Hector Bellerin için girişimlerini sürdürüyor. Portekiz'den gelen haberlere göre 28 yaşındaki sağ bek için en ciddi alıcı Galatasaray. İspanyol futbolcunun Sporting ile sözleşmesi bu sezon sona eriyor.



