Sacha Boey'den kötü haber!

Fransa'nın U21 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna davet edilen Galatasaraylı Sacha Boey, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sacha Boey'den kötü haber!
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14 Haziran 2023 14:45
Fransa U21 Avrupa Futbol Şampiyonası için aday kadrosuna davet edilen Sacha Boey'den Galatasaray'a kötü haber geldi.

Fransa Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Boey'un ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkartıldığı belirtildi.

Boey yerine aday Fransa'nın aday kadrosuna Lecce'den Valentin Gendrey çağırıldı.

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