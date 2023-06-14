Sacha Boey'den kötü haber!

Fransa U21 Avrupa Futbol Şampiyonası için aday kadrosuna davet edilen Sacha Boey'den Galatasaray'a kötü haber geldi.
Fransa Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Boey'un ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkartıldığı belirtildi.
Boey yerine aday Fransa'nın aday kadrosuna Lecce'den Valentin Gendrey çağırıldı.
Fransa Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Boey'un ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkartıldığı belirtildi.
Boey yerine aday Fransa'nın aday kadrosuna Lecce'den Valentin Gendrey çağırıldı.
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