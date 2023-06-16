Sacha Boey'den G.Saray'a kötü haber!

Birçok Avrupa kulübünün radarına giren Fransız oyuncu Sacha Boey, milli takımda ayak bileğinden sakatlandı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Sacha Boey'den G.Saray'a kötü haber!
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16 Haziran 2023 11:55
Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, top başı yapmak için zaman sayıyor.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi için mücadele edecek olan sarı-kırmızılı ekip çalışmalarını devam ettirirken yıldız oyuncusundan kötü haber geldi.

ÜMİT MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Sezon içinde Kamerun'dan gelen daveti Fransa'yı düşünerek reddeden Sacha Boey, beklediği fırsatı Fransa Ümit Milli Takımı'ndan aldı. Ancak sağ bek, ayak bileğindeki ağrıları nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

TEKLİFLERİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

Piyasa yapma fırsatını tepen 22 yaşındaki oyuncu için bu yaz transfer döneminde beklenen 20 milyon Euro'nun üzerinde tekliflerin gelmesi de zora girdi.

BOEY KALIRSA %100 ZAM ALACAK

Oyuncusunu düşük rakamlara satmayı düşünmeyen Galatasaray, Boey'i yeni sezon için Şampiyonlar Ligi kozuyla motive edecek. 480 bin Euro ile takımın en az kazanan yabancılarından olan Boey kalırsa ücretine %100 zam yapılacak. 

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