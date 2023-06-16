Sacha Boey'den G.Saray'a kötü haber!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, top başı yapmak için zaman sayıyor.
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi için mücadele edecek olan sarı-kırmızılı ekip çalışmalarını devam ettirirken yıldız oyuncusundan kötü haber geldi.
ÜMİT MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILDI
Sezon içinde Kamerun'dan gelen daveti Fransa'yı düşünerek reddeden Sacha Boey, beklediği fırsatı Fransa Ümit Milli Takımı'ndan aldı. Ancak sağ bek, ayak bileğindeki ağrıları nedeniyle kadrodan çıkartıldı.
TEKLİFLERİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR
Piyasa yapma fırsatını tepen 22 yaşındaki oyuncu için bu yaz transfer döneminde beklenen 20 milyon Euro'nun üzerinde tekliflerin gelmesi de zora girdi.
BOEY KALIRSA %100 ZAM ALACAK
Oyuncusunu düşük rakamlara satmayı düşünmeyen Galatasaray, Boey'i yeni sezon için Şampiyonlar Ligi kozuyla motive edecek. 480 bin Euro ile takımın en az kazanan yabancılarından olan Boey kalırsa ücretine %100 zam yapılacak.
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi için mücadele edecek olan sarı-kırmızılı ekip çalışmalarını devam ettirirken yıldız oyuncusundan kötü haber geldi.
ÜMİT MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILDI
Sezon içinde Kamerun'dan gelen daveti Fransa'yı düşünerek reddeden Sacha Boey, beklediği fırsatı Fransa Ümit Milli Takımı'ndan aldı. Ancak sağ bek, ayak bileğindeki ağrıları nedeniyle kadrodan çıkartıldı.
TEKLİFLERİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR
Piyasa yapma fırsatını tepen 22 yaşındaki oyuncu için bu yaz transfer döneminde beklenen 20 milyon Euro'nun üzerinde tekliflerin gelmesi de zora girdi.
BOEY KALIRSA %100 ZAM ALACAK
Oyuncusunu düşük rakamlara satmayı düşünmeyen Galatasaray, Boey'i yeni sezon için Şampiyonlar Ligi kozuyla motive edecek. 480 bin Euro ile takımın en az kazanan yabancılarından olan Boey kalırsa ücretine %100 zam yapılacak.