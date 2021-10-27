Sacha Boey'den açıklama: "Geri dönmek için çok çalışıyorum"

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Sacha Boey, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Sacha Boey'den açıklama: 'Geri dönmek için çok çalışıyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ekim 2021 21:20
Galatasaray'da Marsilya ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan ve bir süredir takımdan ayrı kalan Sacha Boey, kişisel Instagram hesabından bir açıklama yayınladı.

"GERİ DÖNMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUM"

Mümkün olan en kısa sürede sahalara dönmek istediğini söyleyen Boey, açıklamasında, "Sevgili taraftarlar, sizlere şu anki durumumu ve sahadaki eksikliğimi anlatmak için yazıyorum... Bildiğiniz gibi sakatlığım, takımda olmamı ve Galatasaray'ın renklerini gururla savunmamı engelliyor. Benim için kolay bir zaman değil ama bu durumdan da bir tecrübe ediniyorum. Mümkün olan en kısa sürede geri dönmek için her gün çok çalışıyorum. Aklımda tek bir hedef var; hepinizin önünde sahalara geri dönmek ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak." ifadelerine yer verdi.

7 MAÇTA FORMA GİYDİ

Galatasaray'ın transfer döneminde kadrosuna kattığı 21 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile 7 maçta boy gösterdi ve bir gol attı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.