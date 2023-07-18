'ın yıldız sağ beki, yazdöneminin ilk gününden bu yana Avrupa devlerinin radarında.Ancak Fransız futbolcu ve teknik direktör Okan Buruk arasında yapılan görüşmelerde Boey'in, takımda kalmayı çok istediği öğrenildi.22 yaşındaki oyuncu için astronomik bir transfer bedeli gelmediği sürece şu anlık satışı pek mümkün gözükmüyor.Öte yandan teknik direktör Okan Buruk, geçtiğimiz gün Sacha Boey ve Victor Nelsson ile ilgili konuştu. Buruk açıklamasındasözlerini sarfetmişti.Sacha Boey bu sezon Galatasaray formasıyla 33 maça çıktı. 32 maçta ilk 11'de görev alan genç yıldız 1 gol 4 de asist yaptı.