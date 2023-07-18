Sacha Boey'de karar anı!

Galatasaray'da Sacha Boey ile Okan Buruk arasında yapılan görüşmelerde Fransız futbolcunun, takımda kalmayı çok istediği öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sacha Boey'de karar anı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Temmuz 2023 09:52
Son güncelleme 18 Temmuz 2023 09:53
Galatasaray'ın yıldız sağ beki Sacha Boey, yaz transfer döneminin ilk gününden bu yana Avrupa devlerinin radarında.

Ancak Fransız futbolcu ve teknik direktör Okan Buruk arasında yapılan görüşmelerde Boey'in, takımda kalmayı çok istediği öğrenildi.

ASTRONOMİK TEKLİF GELMEDİKÇE...

22 yaşındaki oyuncu için astronomik bir transfer bedeli gelmediği sürece şu anlık satışı pek mümkün gözükmüyor.

OKAN BURUK NE DEDİ?

Öte yandan teknik direktör Okan Buruk, geçtiğimiz gün Sacha Boey ve Victor Nelsson ile ilgili konuştu. Buruk açıklamasında "Boey ve Nelsson ile devam etmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi hedefimiz var ve bu hedef oyuncuların takımda kalması ile gerçekleşebilir. Burada karar verici olan Galatasaray, her şey bizim kontrolümüzde." sözlerini sarfetmişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sacha Boey bu sezon Galatasaray formasıyla 33 maça çıktı. 32 maçta ilk 11'de görev alan genç yıldız 1 gol 4 de asist yaptı. 

 
 

 

 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery