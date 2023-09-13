Sacha Boey'dan sözleşme teklifine olumsuz cevap!

Galatasaray forması giyen Sacha Boey, 2025 yılında bitecek olan sözleşmenin süresinin uzatılmasına ve 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli koyma talebine sıcak bakmıyor.

, Fotoğraf; AA
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Sacha Boey'dan sözleşme teklifine olumsuz cevap!
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13 Eylül 2023 09:13
Galatasaray'da performansıyla dikkat çeken Sacha Boey ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

BOEY SICAK BAKMIYOR!

Takvim'de yer alan habere göre, Fransız sağ bekin maaşına zam yaparak sözleşmesini uzatmak ve serbest kalma maddesini 25 milyon Euro'ya çıkarmak isteyen yönetime Fransız oyuncudan olumsuz yanıt geldiği iddia edildi.

Boey'un yönetime, maaşıma zam yapılmasını kabul ettiği ancak kontrat süresinin uzatılmasını ve serbest kalma maddesinin koyulmasını istemediğini söylediği öne sürüldü.

Sarı-Kırmızılı takım ile olan kontratı 2025 yılına kadar devam eden 22 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon kontratının son senesine girmesi sebebiyle oyuncunun fiyatının düşüceğini düşünen yönetimin Fransız yıldızı ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla şu ana kadar 61 maça çıkan Fransız sağ bek 2 gol, 4 asiste imza attı.



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