Sacha Boey'dan sezona erken başlangıç!

Bayern Münih'in geçen sezonun devre arasında Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Sacha Boey, sezonu takım arkadaşlarından erken açtı.
Bayern Münih, sezonu 15 Temmuz Pazartesi günü açacak. Sacha Boey, 8 Temmuz'da antrenman tesislerine gelerek çalışmalara başladı.
23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'dan Bayern Münih'e transferinin ardından Alman ekibinde 2 maçta sahaya çıktı.
Sacha Boey:
Bayern Münih, sezonu 15 Temmuz Pazartesi günü açacak. Sacha Boey, 8 Temmuz'da antrenman tesislerine gelerek çalışmalara başladı.
23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'dan Bayern Münih'e transferinin ardından Alman ekibinde 2 maçta sahaya çıktı.
Sacha Boey:
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU