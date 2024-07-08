Sacha Boey'dan sezona erken başlangıç!

Bayern Münih'te Sacha Boey, takımın toplanmasından bir hafta önce çalışmalara başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Sacha Boey'dan sezona erken başlangıç!
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08 Temmuz 2024 15:05
Bayern Münih'in geçen sezonun devre arasında Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Sacha Boey, sezonu takım arkadaşlarından erken açtı.

Bayern Münih, sezonu 15 Temmuz Pazartesi günü açacak. Sacha Boey, 8 Temmuz'da antrenman tesislerine gelerek çalışmalara başladı.

23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'dan Bayern Münih'e transferinin ardından Alman ekibinde 2 maçta sahaya çıktı.

Sacha Boey:






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