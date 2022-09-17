Sacha Boey: 'Çok çalıştım'

Galatasaray'da Sacha Boey, 2-1 kazanılan Konyaspor müsabakası sonrası görüşlerini kulüp televizyonuna aktardı.



Boey, "Çok güzel bir zafer elde ettik. Bu zaferin sonucunda birinci olarak bitirdik. Şu ana kadar gol yemeyen bir takıma karşı golümüzü attık ve lideriz" dedi.



Son haftalarda artan performansı sorulan başarılı futbolcu, "Ne yapabileceğimi biliyorum ve bunu sahada gerçekleştiriyorum. Devamının gelmesi önemli. Süreklilik çok önemli. Devamının geleceğine de inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Sezon başında takımla birlikte kamp yapmaması hatırlatılan 22 yaşındaki sağ bek, "Takım burada değilken bile çok çalıştım. Şu anki performansımda bu çalışma çok yardımcı oldu." diye konuştu.



Sağ bekte rekabet ettiği Leo Dubois ile ilgili görüşleri sorulan Boey, "Dubois'i daha önceden de tanıyordum, en iyimiz hangisiyle o devam etsin." değerlendirmesinde bulundu.





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