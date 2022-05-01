Sacha Boey: "Çalıştığımız yerden gol yedik"

Galatasaray'da Sacha Boey, Sivasspor maçının ardından açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sacha Boey: 'Çalıştığımız yerden gol yedik'
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01 Mayıs 2022 22:52
Galatasaray'da genç sağ bek Sacha Boey, 3-2 kaybedilen Sivasspor maçının ardından kısa bir konuşma yaptı.

Genç futbolcunun sözleri şu şekilde:

"Çalıştığımız yerden, özellikle ortalardan gol yedik. Fırsatlar da bulduk ama bunları tam olarak değerlendiremedik. Çalışıyoruz ama ufak detaylar yüzünden gol yiyoruz."

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