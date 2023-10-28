29 Ekim

Sacha Boey: "Bu şekilde devam etmeliyim"

Galatasaray forması giyen Sacha Boey, Çaykur Rizespor karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sacha Boey: 'Bu şekilde devam etmeliyim'
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28 Ekim 2023 21:27
Galatasaray forması giyen Sacha Boey, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından konuştu.

Fransız futbolcu, "Kaşında bir şişlik var, durumu nedir?" şeklinde gelen soruya, "Önemli olan 3 puan. Zor bir maçtı. Kaşım çok önemli değil. Sacha Boey iyiyse, takım sayesinde. Bu şekilde devam etmem gerekiyor." cevabını verdi.

Sacha Boey'un o görüntüsü




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