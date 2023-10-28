Sacha Boey: 'Bu şekilde devam etmeliyim'

Galatasaray forması giyen Sacha Boey, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından konuştu.
Fransız futbolcu, "Kaşında bir şişlik var, durumu nedir?" şeklinde gelen soruya, "Önemli olan 3 puan. Zor bir maçtı. Kaşım çok önemli değil. Sacha Boey iyiyse, takım sayesinde. Bu şekilde devam etmem gerekiyor." cevabını verdi.
Sacha Boey'un o görüntüsü
Fransız futbolcu, "Kaşında bir şişlik var, durumu nedir?" şeklinde gelen soruya, "Önemli olan 3 puan. Zor bir maçtı. Kaşım çok önemli değil. Sacha Boey iyiyse, takım sayesinde. Bu şekilde devam etmem gerekiyor." cevabını verdi.
Sacha Boey'un o görüntüsü