Sacha Boey: "Artık Beşiktaş'a bakacağız!"

Galatasaraylı Sacha Boey, 3-3 biten VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Sacha Boey: 'Artık Beşiktaş'a bakacağız!'
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23 Nisan 2023 21:37
Galatasaray'ın yıldız savunma oyuncusu Sacha Boey, VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Boey, "Böyle bir maç olacağını tahmin ediyorduk. Karagümrük iyi bir takım. Bu maç bitti, Beşiktaş maçına konsantre olacağız." dedi.

Boey, "Bu maç için söylenecek çok bir şey yok. Belki böyle olması gerekiyordu. Bir sonraki maça konsantre olacağız ve devam edeceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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