Sacchi: "Milan'ın başarısındaki güvence Kjaer"

Bir dönem Milan teknik direktörlüğü yapan Arrigo Sacchi, takımın son durumunu ve bu sezonki başarısını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Sacchi: 'Milan'ın başarısındaki güvence Kjaer'
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10 Kasım 2020 16:02
Bir dönem Milan teknik direktörlüğü yapan ve kulüple iki kez Kupa 1'i kazanan Sacchi, takımın son dönemdeki başarılı grafiğini değerlendirdi.

Sacchi, Milan'ın başarısında önemli faktörlerden birisi olarak bir dönem Fenerbahçe forması giyen Simon Kjaer'i gösterdi.

"KJAER BENİ ETKİLİYOR"

Sacchi açıklamasında; "İsmi pek anılmayan ama beni çok etkileyen birisini söylemek istersem o isim Kjaer olur. O harika işler yapıyor ve Milan'ın en büyük güvencesi." dedi.

Milan fırtına gibi başladığı 2020/2021 sezonunda Serie A'da liderlik koltuğunda oturuyor. Kırmızı-Siyahlılar, çıktığı 7 lig maçı sonunda 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.



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