Sahasında Ankaragücü'nü yenerek bu sezon ligde ilk defa üst üste iki maçını kazanan Galatasaray rahat bir nefes alırken, yarışı bırakmayacağının da sinyallerini verdi.



Sarı-kırmızılı takımı başkent ekibi önünde galibiyete taşıyan golü atan Ryan Babel ise bir anda takımın kahramanı hâline geldi. Geçen sezon istenmeyen adam olan Hollandalı, Ajax'a kiralanmış, orada da umduğunu bulamamıştı.



Cimbom, sezon başında satılacaklar listesinin tepesine de onun adını yazmıştı. Ancak tatmin edici bir teklif gelmeyince Babel, Galatasaray'da sezonu açtı.



5,4 milyon TL getirdi



Tartışılan adam, son haftalardaki performansıyla takımını sırtlamaya başladı. Süper Lig'de bu sezon son üç maçta ilk 11'e girmeyi başaran Babel, son iki karşılaşmada skora direkt etki etti. Geçtiğimiz sezon takımımızda oynadığı bütün karşılaşmalarda 5 gole etki eden Babel, bu sezon şu ana kadar 4 gole katkı sağladı. Galatasaray'da bu sezon 10 maça çıkan Hollandalının 10 karşılaşmaya daha çıkması durumunda sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak. Babel, son iki maçta alınan 6 puanla sarı-kırmızılı kulübe 5,4 milyon TL kazandırdı.





