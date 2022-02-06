Sabri Sarıoğlu Galatasaray'a dönüyor!

Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılmasının ardından altyapıda yapılanmaya gidiliyor. Eski futbolculardan Hakan Balta ve Sabri Sarıoğlu'nun sarı-kırmızılı takımın alt yapısında görev alması bekleniyor. Resmi duyuruların birkaç gün içinde yapılması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sabri Sarıoğlu Galatasaray'a dönüyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Şubat 2022 11:20
Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu geri dönüyor. 17 yıl boyunca sarı-kırmızılı formayı giyen Sabri Sarıoğlu 2017-2018 sezonunda Göztepe formasıyla futbola veda etmişti.

ALTYAPIDA GÖREV ALMASI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz günlerde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Hakan Balta ile birlikte U7 ve U16 Galatasaray - Fenerbahçe maçlarını izleyen Sabri'nin altyapıda görev alması bekleniyor.

Ayrıca Hakan Balta'nın da U19 takımı teknik direktörlüğü yapması gündemde.

Fatih Terim'in ardından altyapıda Ali Yavaş'ın istifasının ardından Emir Kıvırcık göreve getirilmişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.