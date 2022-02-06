Sabri Sarıoğlu Galatasaray'a dönüyor!

Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu geri dönüyor. 17 yıl boyunca sarı-kırmızılı formayı giyen Sabri Sarıoğlu 2017-2018 sezonunda Göztepe formasıyla futbola veda etmişti.
ALTYAPIDA GÖREV ALMASI BEKLENİYOR
Geçtiğimiz günlerde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Hakan Balta ile birlikte U7 ve U16 Galatasaray - Fenerbahçe maçlarını izleyen Sabri'nin altyapıda görev alması bekleniyor.
Ayrıca Hakan Balta'nın da U19 takımı teknik direktörlüğü yapması gündemde.
Fatih Terim'in ardından altyapıda Ali Yavaş'ın istifasının ardından Emir Kıvırcık göreve getirilmişti.
ALTYAPIDA GÖREV ALMASI BEKLENİYOR
Geçtiğimiz günlerde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Hakan Balta ile birlikte U7 ve U16 Galatasaray - Fenerbahçe maçlarını izleyen Sabri'nin altyapıda görev alması bekleniyor.
Ayrıca Hakan Balta'nın da U19 takımı teknik direktörlüğü yapması gündemde.
Fatih Terim'in ardından altyapıda Ali Yavaş'ın istifasının ardından Emir Kıvırcık göreve getirilmişti.