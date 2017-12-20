Süper Lig'de üst üste 4 galibiyetle müthiş bir çıkış yakalayan ve zirve yarışına ortak olan Göztepe'yi Galatasaray heyecanı sardı. İlk yarının son maçında pazar günü Türk Telekom Stadı'nda renktaşı sarı-kırmızılılara konuk olacakGöztepe, İstanbul ekibiyle tam 5 bin 365 gün sonra karşı karşıya gelecek. Son olarak 2002-03 sezonunda 18 Nisan 2003 tarihinde Galatasaray ile kozlarını paylaşan Göztepe, İzmir'deki maçta rakibine 1-0'lık skrorla boyun eğdi. O sezon küme düşen İzmir temsilcisi, sezonun ilk yarısında Ali Sami Yen Stadı'ndaki müsabakayı da 3-1 kaybetti. Göztepe, Galatasaray'ı ise en son 2001-02 sezonunda yenmeyi başardı. O yıl Göztepe taraftarlarının tıklım tıklım doldurduğu Atatürk Stadı'nda Galatasaray'ı Tayfun ve Mustafa Özkan'ın golleriyle 2-0 deviren sarı-kırmızılılar önemli bir galibiyete imza atmıştı.Göztepe, Galatasaray'la deplasmanda oynadığı son 10 maçı ise kazanamadı. Bu süreçte Galatasaray'a 8 kez yenilen Göztepe, İstanbul'dan yalnızca 2 beraberlik çıkarabildi. Göztepe'nin rakibini deplasmanda yendiği son tarih 14 Ekim 1972'ydi. Göztepe, o dönemki ismiyle Mithatpaşa Stadı olan şimdiki Vodafone Park'ta Galatasaray'ı 1-0'lık skorla mağlup etti. Yıllar sonra Galatasaray'ın karşısına çıkacak Göztepe, maçı kazanırse devreyi haftalarca liderlik koltuğunda oturan rakibinin üzerinde biterecek. Bu sezon gösterdiği performansla tüm takımlarda gözdağı veren teknik direktör Tamer Tuna, ellerinden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceklerini söyledi. 30 puanla 6. basamakta olduklarını hatırlatan genç çalıştırıcı, "Amacımız ilk yarıyı 30 puanın üzerinde bitirmek. Bu hedefimize ulaşmak için bir maç kaldı. Galatasaray güçlü bir ekip. Biz de kazanma alışkanlığımızı sürdürmenin peşindeyiz" dedi.Göztepe'nin tecrübeli sağ beki Sabri, pazar günü yıllarca formasını giyip kaptanlığını yaptığı Galatasaray'a rakip olacak. 2002 yılından bu yıla kadar kadar profesyonel kariyerinin 15 senesini altyapısından çıktığı Galatasaray'da geçiren 33 yaşındaki futbolcu, görev verilmesi halinde ilk kez yetiştiği takımının karşısına farklı formayla çıkacak. Teknik direktör Tamer Tuna'nın 5 haftadır 11'e almadığı Sabri'nin karşılaşmaya yine yedek başlaması bekleniyor. Deneyimli sağ bekin maçın gidişatına göre görev yapacağı bildirildi.Süper Lig'de aldığı galibiyetlerle zirveye göz kırpan Göztepe'de futbolcular adeta prim zengini oldu. Sergilenen müthiş performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan oyuncular 20'şer bin TL olan galibiyet primleriyle ceplerini doldurdu. Göztepe'nin yıldızları sadece son 4 galibiyet için 80'er bin TL prim aldı. Göztepe, galibiyet başına 670 bin Dolar, beraberlik başına da 335 bin Doları kasasına koymaya hak kazanırken bu sezon 16 maçta 9 galibiyet ve 3 beraberlik almayı başardı.