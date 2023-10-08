Sabri Gülel: 'Milli Takım'ı kabul etmedik'

Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) futbol sorumluları Nuri Şahin'e A Milli Takım'da yardımcı antrenörlük teklifi yapıldığını ancak ortak kararla bunu kabul etmediklerini söyledi.Gülel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TFF'nin Nuri Şahin için teklif yaptığını doğruladı ve teklifi reddetme nedenlerini anlattı.A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcılığı için Türk hoca arayışında ilk sıradaki isim olarak Nuri Şahin'e teklif yapıldığını belirten Gülel," diye konuştu.Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı da olan Gülel, Türkiye'de futbolun çok hızlı, kurgusuz, plansız yönetildiği eleştirisinde bulundu.Alelacele, yüksek maliyetli ya da ileri yaşlardaki futbolcuların transfer edildiğini dile getiren Gülel,ifadelerini kullandı.Gülel, Antalyaspor AŞ başkanlığı görevine 13 Mart'ta başladığını, üç gün sonra tesislerin elektriğinin kesildiğini, yumurtacının yumurta vermediğini, karşılaştığı aşırı borç yükünden dolayı paniklediğini ve korktuğunu itiraf etti.İlk etapta yaklaşık 600 milyon liralık borçla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Gülel, sözlerini şöyle sürdürdü:Gülel, göreve geldiğinde futbolcuların sekiz ayda bir maaş aldığını, dört aydır da tesislerde maaş almayan personelin bulunduğunu aktardı.Başkan Gülel, bugün artık tüm alacakların günü gününe ödendiğini vurguladı. Bunun yanı sıra yönetim kurulu üyelerinin de alacağının kalmadığına ve tüm borçların temizlendiğine dikkati çeken Gülel, göreve geldikten sonra çok alışılagelmiş yöntemlerin dışında bir yönetim tarzı sergilemeye çalıştıklarından bahsetti.A takıma 11 transfer yaptıklarını, kadroyu gençleştirdiklerini ifade eden Gülel, doğru hamleler ve yatırımlarla toparlandıklarını, Türkiye Futbol Federasyonunun Antalyaspor'u 2023-2024 sezonu transfer döneminin en karlı kulübü ilan ettiğini kaydetti.Gülel, transfer döneminde istedikleri ilk beş transferinin üçünü gerçekleştirdiklerini, Fransa'nın Lens takımından kiralık olarak kadroya dahil edilen Adam Buksa'nın bunlardan biri olduğunu belirtti.Buksa'nın satın alma opsiyonunun bulunduğunu bildiren Güleldedi.Yeni transfer planlarına değinen Gülel,diye konuştu.Gülel, futbolcuları Naldo'nun ailesinin Antalya'da 7 Eylül'de trafik kazasında yaralanmasına ilişkin de şunları kaydetti:Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, Antalya'nın dünya şehri olduğunu, kentteki futbol heyecanının artması için çalıştıklarını sözlerine ekledi.