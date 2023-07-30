Sabri Gülel, Kulüpler Birliği Vakfı'nda başkan yardımcılığı görevine getirildi

Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel'in, Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcılığı görevine getirildiği bildirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sabri Gülel, Kulüpler Birliği Vakfı'nda başkan yardımcılığı görevine getirildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Temmuz 2023 17:40
Antalyaspor Kulüp Başkanı Sabri Gülel, Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, başkanlığını Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı, 20 Süper Lig kulübünün başkanlarının yer aldığı Kulüpler Birliği Vakfı'nın önceki gün yapılan yönetim kurulu toplantısında, Başkan Koç'un önerisi ve 9 yönetim kurulu asil üyesinin oy birliği ile Gülel'in, başkan yardımcılığı görevini üstlendiği belirtildi.

Daha önce 2010-2012 yılları arasında Antalyaspor AŞ başkanlığı yaptığı dönemde, başkan yardımcılığı görevinde bulunan Hasan Akıncıoğlu'ndan sonra ilk kez bir Antalyaspor Başkanı'nın, Kulüpler Birliği Vakfı'nda bu görevi üstlenmiş olduğu kaydedildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery