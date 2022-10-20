Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik, VAR sisteminin protokolüne ilişkin yapılan tanıtım toplantısında açıklamalar yaptı. A Spor'a konuşan Çelik, VAR kadrosunda yer alan hakemlerden memnun olduklarını ve başarı oranının da yüzde 95 olduğunu dile getirdi.



ÇELİK'TEN VAR AÇIKLAMASI



Çelik organizasyon ile ilgili olarak, "VAR, Türkiye'de 5 yıldır kullanılıyor. Basın mensuplarına odalarımızı açtık. 10 tane VAR odası var. Yanlarında VAR kadrosunda görev yapan hakemlerimiz ve operatörlerimiz vardı. Dışarıda canlı bir maç oynanıyor. Hakemlerle pozisyonları tartışıyorlar" dedi.



"BAŞARI ORANIMIZ YÜZDE 95"



Hakemlerden memnun olduğunu dile getiren MHK Başkanı, "Kadrolardaki hakemlerden memnunuz. Hatalar olacak. Şu anda başarı oranımız yüzde 95. UEFA bile en iyi VAR odalarının Türkiye'de olduğunu ifade ediyor. Burada uzun süreli kamplar yapan hakemler oldu. Maçlara gittiler ve geldiler" diye konuştu.



"TARTIŞMALAR BİTECEK"



Tartışmalar hakkında ise Çelik, "Dünyanın her tarafında tartışma var. VAR'ın uygulandığı diğer ülkelerde de hatalar oluyor. VAR sistemi Türkiye'de iyi gelişiyor ve çalışıyor. Kamuoyundaki yorumların da VAR sistemi ile birlikte düzeleceğine inanıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.





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