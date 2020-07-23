Sabonis, "önemli" bir ayak sakatlığı sonrası, bubble'ı terk etti

Indiana Pacers yıldızı Domantas Sabonis'in, "önemli" bir ayak sakatlığından sonra, Orlando bubble'ından ayrıldığı bildirildi.



Tartışmalı iki haftalık bir askıya alınma sürecinin ardından, ESPN'den Adrian Wojnarowski geri döndü ve Pacers ve Sabonis için haberleri bildirdi.



24 yaşındaki oyuncu, Wojnarowski'ye göre, "önemli" bir ayak sakatlığı konusunda bir uzmandan yardım almak için, bubble'ı terk etti:



"Kaynakların ESPN'e söylediğine göre, Indiana'dan Domantas Sabonis önemli bir ayak sakatlığı geçirdi ve Orlando bubble'ından, bir uzmandan tedavi istemek için ayrılacak."



Bu sezon ilk kez All-Star seçilmiş olan Sabonis, Pacers'ın 2019-20 sezonunda başarılı bir şekilde ilerlemesinin önemli bir parçasıydı. Gonzaga Üniversitesi çıkışlı, NBA efsanesi Arvydas Sabonis'in oğlu olan Domantas, Mart ayında ligin koronavirüs ile ilgili ertelenmesi öncesinde oynadığı 62 maçta, 18.5 sayı, 12.4 ribaund ve 5.0 asist ortalamaları yakalamıştı.



