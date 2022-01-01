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Sabonis'in "dikkat edilmesi gereken" bir sakatlığı olabilir!

Indiana Pacers yıldızı Domantas Sabonis'in "dikkat edilmesi gereken" bir ayak bileği sakatlığı olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Indiana Pacers yıldızı Domantas Sabonis'in "dikkat edilmesi gereken" bir ayak bileği sakatlığı olduğu bildirildi.

Pacers koçu Rick Carlisle, Sabonis'in "muhtemelen dikkat gerektirecek olan bir ayak bileği burkulması geçirdiğini" söyledi.

Sabonis, Los Angeles Lakers'a karşı oynadığı maçta beş dakikadan kısa bir süre içinde sol ayak bileğini incitmişti. Pacers yıldızı, bir ribaund pozisyonunda Russell Westbrook'un ayağına basmış ve bileğini burkmuştu. Sabonis bu sakatlığına rağmen oyunda kalmayı başarmış ve ayrıca bir triple-double performansı sergilemişti.

Indiana, sol ayağındaki stres kırığı ile kadro dışı kalan Myles Turner'dan da yoksun durumda. Buna ek olarak, Pacers ekibinin hem Sabonis hem de Turner için rakip takımlarla belli takas senaryolarını görüştüğü söyleniyordu.


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