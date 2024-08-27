Sacramento Kings yıldızı Domantas Sabonis, Kings'in DeMar DeRozan eklemesi sayesinde hücumda daha da başarılı olacağını söyledi.



Kings, DeRozan'ı Chicago Bulls'tan bir imza-ve-takas anlaşmasıyla kadrosuna katarak, 2024 yazının en büyük anlaşmalarından birini gerçekleştirdi.



Sabonis, DeRozan'ın takımda olmasından kesinlikle çok mutlu olduğunu belirtirken, tecrübeli yıldızın takımın hücumunu nasıl geliştireceğini şu sözlerle açıkladı:



"Bence bizim için iyi olacak. Sahada farklı düşünmemizi ve farklı hareket etmemizi sağlayacak. Birbirimizi okuyabileceğiz. Tek bir stilde oynamaya alışkınız ama bizim de onun Hall of Fame seviyesinde yaptığı işlere ayak uydurmamız gerekli. Bu da takımların bizi savunmasını çok daha zor hale getirecek... Temelde her yerden sayı atabilecek duruma gelmiş bulunuyoruz.



Hiç yaşlı görünmüyor. Ne kadar çalıştığını ve o yaşta antrenmanlarını ne kadar ciddiye aldığını gördüğünüzde, asla yaşlıymış gibi gözükmüyor. Şahsen benim hayatımı çok daha kolaylaştıracak. Onun sahada olması bana daha fazla opsiyon sunacak. Aynı şey onun için de geçerli. Çok heyecanlıyım, şimdiye dek birlikte çok iyi çalıştık."



DeRozan yaşlanıyor ama sahada çok etkili olmaya devam ediyor. 2023-24 sezonunda maç başına ortalama 24.0 sayı, 4.3 ribaund, 5.3 asist, 1.1 top çalma ve 0.6 blok üretti. Tecrübeli oyuncu, Yılın Kritik Oyuncusu ödülünde de ikinci oldu.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU