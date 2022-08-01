Beşiktaş ile İtalyan ekibi Sampdoria arasında oynanan maçta Abdelhamid Sabiri, Ersin Destanoğlu'na orta sahadan gol atmıştı. Futbolcu, Beşiktaş'a attığı golle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca teknik direktör Marco Giampaolo ve kulüp başkanı Marco Lanna da gol için konuştu.



"ŞU ANA KADARKİ EN GÜZEL GOLÜMDÜ"



Sampdoria'ya yakın internet sitelerinde yer alan haberde, "Evet şu ana kadar attığım en iyi goldü. Herkesin benim adına mutlu olması, beni takdir etmesi sevindirici" ifadesini kullandı.



ERSİN'İN ZAYIF ANINI KOLLAMIŞ...



Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'nu çok iyi gözlemlediğini anlatan futbolcu, "Ben maçlarda rakip kalecilerin nasıl hareket ettiğini, neler yaptığını gözlemlemeyi severim. Ersin Destanoğlu'nun takımı hücum ederken sık sık öne çıktığını gördüm. İçgüdülerim vurmamı söyledi ve güzel bir gol oldu" diye konuştu.



"SEZONUN KAHRAMANI OLABİLİRİZ"



Ayrıca futbolcu, "Bence harika bir hazırlık dönemi geçirdik. İstanbul'da zaten bunu herkes görmüştür. Teknik direktörümüzün ne istediğini anlamak için daha yolumuz var ama Sampdoria bu sezonun kahramanı olabilir" dedi.



"O TAM BİR AVRUPALI OYUNCU"



Öte yandan Sampdoria Teknik Direktörü Marco Giampaolo, Sabiri'nin golü hakkında yorum yaptı. Giampaolo, "Sampdoria adına önemli kazanımlardan biri. Topu nasıl yönlendirdiğinden, nasıl vurduğundan onun 'Avrupalı' bir futbolcu olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz" açıklamasını yaptı.



"BANA MANNINI GOLLERİNİ HATIRLATTI"



Sampdoria Başkanı da atılan golü çok beğendiğini dile getirdi. Marco Lanna, "Kuşkusuz güzel bir gol. Teknik açıdan da hiç basit değil. Sabiri pas aldı, döndü ve güzel bir gol attı. Kalecinin önde olduğunu zaten biliyordu. Ersin'e attığı gol, Sampdoria'nın eski kanat oyuncularından Daniele Mannini'nin gollerini hatırlattı" ifadelerini kullandı.





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