Sabiha Gökçen Havalimanı satıldı mı?

Bloomberg'in haberine göre, IC Holding, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın hisselerine ortak olmak amacıyla tüm işletme haklarına sahip olan Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) ile görüşmelere başladı. Konuya yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, görüşmeler henüz başlangıç aşamasında olup, kesinleşmiş bir anlaşma bulunmuyor.

MAHB yetkilileri ise IC Holding ile stratejik bir iş birliğine adım atmakta olduklarını açıkladı. Bu gelişme, yıllık yüzde 21 artış göstererek ocak-kasım döneminde 34 milyon yolcuya hizmet veren Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pistinin açılmasının hemen ardından geldi.

İstanbul Sabiha Gökçen, Türkiye'de yolcu sayısı açısından İstanbul ve Antalya havalimanlarından sonra üçüncü sırada bulunuyor. İbrahim Çeçen'in yönetiminde olan IC Holding, daha önce 2018 yılında Antalya Havalimanı'ndaki yüzde 49 hissesini 360 milyon Euro karşılığında Tav Havalimanları Holding'e devretmişti. Şirket ayrıca Kütahya'daki Zafer Havalimanı'nı da işletiyor.

MAHB, 30 Nisan 2014'te Hindistan merkezli GMR Grubu'nun hisselerini, 31 Aralık 2014'te ise Limak Yatırım'ın hisselerini devralarak Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işletme haklarının tamamını elde etmişti. Bu havalimanının işletme hakkı, 2008 yılında üçlü bir konsorsiyum tarafından 1,9 milyar Euro karşılığında 20 yıllık bir süre için alınmıştı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na yeni CEO olarak Serhat Soğukpınar atanırken, şirket bu atamanın MAHB ve IC Holding arasındaki stratejik iş birliğinin bir başlangıcı olduğunu belirtti. Soğukpınar, hali hazırda IC Holding'in Ulaştırma ve Altyapı Grup Başkanlığı görevini yürütüyordu.

IC Holding CEO'su Murad Bayar yaptığı açıklamada, Soğukpınar'ın atanmasının, iki grup arasında bilgi paylaşımı ve potansiyel iş birliklerini geliştirme açısından stratejik bir adım olduğunu vurguladı. Malezya Havalimanları CEO Vekili Mohamed Rastam Shahrom ise, Soğukpınar'ın atanmasının MAHB ile IC Holding arasında ileriye dönük iş birliği fırsatları yaratmasını ve ortak hedeflere daha hızlı ulaşılmasını sağlayacağını umduğunu ifade etti.

Açıklamada Sabiha Gökçen Havalimanı'nın, 53 ülkede 122 dış hat ve 40 iç hat olmak üzere toplam 162 destinasyona hizmet sunduğu ve yolcu rakamlarında Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanları arasında yer aldığı belirtildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, ikinci pistin devreye girmesiyle havalimanının yolcu kapasitesinin 85 milyonun üzerine çıkarak iki katına ulaşacağını ifade etti.