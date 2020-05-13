Şabaniye filmi nerede çekildi, hangi şehirlerde

ŞABANİYE NEREDE ÇEKİLDİ

Şaban, beceriksizliği ve saf haliyle dikkatleri çekse de kan davası yüzünden kadın rolüne girmek zorunda kalır ve Şabaniye olur. İşte, Şabaniye filmi hakkında tüm merak edilenler...Şabaniye filmi İstanbul ve İzmir'de çekilmiştir.Kan davası yüzünden Şaban'ın peşinde adamlar vardır. Kurnaz Şaban, kaçmak için ilginç bir yol bulur. Kadın kılığına girerek, şarkıcı olur ve Şabaniye ismiyle sahneye çıkar. Daha ilk günden, onu dinlemeye gelen kanlısı Şabaniye'ye aşık olur. Ancak Şabaniye'ye aşık olan düşmanı, bir yandan da deliler gibi Şaban'ı aramaktadır. İkili arasında komik bir kovalamaca başlar.Kemal Sunal - Şaban / ŞabaniyeÇiğdem Tunç - NazlıErdal Özyağcılar - ŞeyhmusAdile Naşit - HaticeReha Yurdakul - Şef GarsonAliye Rona - AyşeTurgut Boralı - DursunSırrı Elitaş - Şaban'ın BabasıKartal Tibet - Kartal TibetNermin Denizci - Assolist