Şabaniye filmi nerede çekildi, hangi şehirlerde

Şabaniye filmi televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Başrollerini Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal ve Çiğdem Tunç'un paylaştığı Şabaniye filminin oyuncuları kadar konusu da dikkat çekiyor. Peki, Şabaniye nerede çekildi? Şabaniye filmi İstanbul ve İzmir'de çekilmiştir.
Şaban, beceriksizliği ve saf haliyle dikkatleri çekse de kan davası yüzünden kadın rolüne girmek zorunda kalır ve Şabaniye olur. İşte, Şabaniye filmi hakkında tüm merak edilenler...
ŞABANİYE NEREDE ÇEKİLDİ
Şabaniye filmi İstanbul ve İzmir'de çekilmiştir.
FİLMİN KONUSU
Kan davası yüzünden Şaban'ın peşinde adamlar vardır. Kurnaz Şaban, kaçmak için ilginç bir yol bulur. Kadın kılığına girerek, şarkıcı olur ve Şabaniye ismiyle sahneye çıkar. Daha ilk günden, onu dinlemeye gelen kanlısı Şabaniye'ye aşık olur. Ancak Şabaniye'ye aşık olan düşmanı, bir yandan da deliler gibi Şaban'ı aramaktadır. İkili arasında komik bir kovalamaca başlar.