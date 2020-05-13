Şabaniye filmi nerede çekildi, hangi şehirlerde

Şabaniye filmi televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Başrollerini Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal ve Çiğdem Tunç'un paylaştığı Şabaniye filminin oyuncuları kadar konusu da dikkat çekiyor. Peki, Şabaniye nerede çekildi? Şabaniye filmi İstanbul ve İzmir'de çekilmiştir.

13 Mayıs 2020 16:02
Şabaniye filmi nerede çekildi, hangi şehirlerde
Şaban, beceriksizliği ve saf haliyle dikkatleri çekse de kan davası yüzünden kadın rolüne girmek zorunda kalır ve Şabaniye olur. İşte, Şabaniye filmi hakkında tüm merak edilenler...
ŞABANİYE NEREDE ÇEKİLDİ

Şabaniye filmi İstanbul ve İzmir'de çekilmiştir.

FİLMİN KONUSU

Kan davası yüzünden Şaban'ın peşinde adamlar vardır. Kurnaz Şaban, kaçmak için ilginç bir yol bulur. Kadın kılığına girerek, şarkıcı olur ve Şabaniye ismiyle sahneye çıkar. Daha ilk günden, onu dinlemeye gelen kanlısı Şabaniye'ye aşık olur. Ancak Şabaniye'ye aşık olan düşmanı, bir yandan da deliler gibi Şaban'ı aramaktadır. İkili arasında komik bir kovalamaca başlar.

FİLMİN OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal - Şaban / Şabaniye
Çiğdem Tunç - Nazlı
Erdal Özyağcılar - Şeyhmus
Adile Naşit - Hatice
Reha Yurdakul - Şef Garson
Aliye Rona - Ayşe
Turgut Boralı - Dursun
Sırrı Elitaş - Şaban'ın Babası
Kartal Tibet - Kartal Tibet
Nermin Denizci - Assolist

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