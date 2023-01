Şaban ayı ne zaman başlıyor? 2023 Şaban ayının ilk günü ne zaman? Şaban ayı duası ve zikri

İslam dininin önemli aylarından biri olan Şaban ayı için bekleyiş sona eriyor. Müslümanlar için en karlı, kazançlı fırsat ayı olarak anılan Şaban ayının başlayacağı tarih, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimi ile açıklandı. Peki Şaban ayı ne zaman başlıyor? İşte 2023 Diyanet dini günler takvimi...Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2023 dini takvimler listesinde yer alan bilgiye göre, Şaban ayı ise 21 Şubat 2023 Salı günü başlayacak.Ya Latif Celle Şanühü 11 ile 20. gün tesbihi: ya Rezzak Celle Şanühü 21 ile 30. gün tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü11-20 arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü 21-30 arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.2 rekat kılınır. Her rekatta 1 Fatiha, 10 Ayetel Kürsi ve Ali İmran süresi 18. ayeti okunur. Bu namazı kılana cennette göz görmedik kulak duymadık, hiçbir beşerin kalbinden geçmeyecek nimetler verilir. Mahşer korkusundan emin olur.