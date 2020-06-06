Sabah namazı tesbihat, uzun sabah tesbihat

Sabah tesbihatı olarak geçen ve yapılması çok sevap olan sabah tesbihatı ile ilgili bilgilerin yer aldığı haberimizde detaylar yer almaktadır. Sabah tesbihatı yapmak çok önemlidir ve peygamber efendimizin hadislerinde sabah tesbihatları bulunmaktadır. Bu tesbihatın her bir bölümünün ayrı ayrı hikmetleri vardır. Mesela otuz üç defa "Lailahe İllallah" denmesi ve muhtelif yerlerde de tekrar edilmesi "Kalbi pek çok şeylerle bağlayan bağları, ipleri kırmak içindir ve nefsin tapacak derecede sanem ittihaz ettiği mahbuplardan yüzünü çevirtmektir. Maahaza, zakir olan zatta bulunan hasse ve latifelerin ayrı ayrı tevhidleri olduğuna işaret olduğu gibi, onların da, onlara münasip şerikleriyle olan alakalarını kesmek içindir."1-Ezan ve kametin arkasından bu dua okunur:Allahümme rabbe hazihi'd-davet'it-tammeh, ve's-salati'l-kaimeh, ati seyyidina Muhammeden'il-vesilete ve'l-fazilete ve'derecate'r-rafiati'l aliyeh, ilahi veb'ashu makamen mahmuden'illez'i vaadteh. İnneke la tuhlifu'l-miad.2-Sabah Namazının iki rek'atlik farzından sonra "SELAM DUASI" okunur:Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el-aziym el-kerim, ellezi la ilahe illa hû, el-hayy'el kayyûm, ve etübü ileyh. Allahumme ente's-selamü ve minke's-selam, tebarekte ya zelcelali ve'l-ikram.3-Arkasından "Salaten Tüncina" ya da "Salat-ı Münciye" olarak bilinen dua okunur:Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Salaten tuncina biha min cemiil ahvali ve'l-afat. Ve takdilena biha cemia'l-hacat. Ve tutahhiruna biha min cemi'ıs-seyyiat. Ve terfeuna biha indeke a'led-deracat. Ve tübelliğuna biha aksa'l-gayat. Min cemi'il-hayrati fi'l-hayati ve ba'de'l-memat. Amin ya mücib'ed-deavat, ve'l-hamdü lillahi rabb'il-alemin.4-Müteakiben 1 def'aAllahumme inna nukaddimu ileyke beyne yedey külli nefesin ve lemhatin ve lahzatin ve tarfatin yatrifu biha ehlü's-semavati ve ehlü'l-aradiyn, şehadeten eşhedü en...5-Müteakiben 10 def'aLa ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü yuhyi ve yumit ve hüve hayyun la yemût biyedihi'l-hayr ve hüve ala külli şey'in kadir denir. Onuncusunda en sonuna ve ileyhi'l-masiyr eklenir.6-Tevbe istiğfar duası okunur.Allahümme ecirna minennar (3-5 veya 7 defa)Allahümme ecirna min külli nar.Allahümme ecirna min fitneti'd-diniyyeti ve dünyeviyyehAllahümme ecirna min fitneti ahiri'z-zamanAllahümme ecirna min fitneti'l-mesihi'd-deccali ve's-sufyanAllahümme ecirna mine'd-dalalati ve'l-bıd'ıyyati ve'l-beliyyatAllahümme ecirna min şerri'n-nefsi'l-emmarehAllahümme ecirna min şurûri'n-nüfûsi'l-emmarati'l-firavniyyehAllahümme ecirna min şerri'n-nisaAllahümme ecirna min bela'in-nisaAllahümme ecirna min fitneti'n-nisaAllahümme ecirna min azabi'l-kabrAllahümme ecirna min azabi'l-yevmi'l-kıyamehAllahümme ecirna min azabi cehennemAllahümme ecirna min azabi kahrikAllahümme ecirna min nari kahrikAllahümme ecirna min azabi'l-kabri ve'n-niranAllahümme ecirna mine'r-riyai ve's-sum'ati ve'l-ucubi ve'l-fahrAllahümme ecirna min tecavuzi'l-mülhidiynAllahümme ecirna min şerri'l-munafıkiynAllahümme ecirna min fitneti'l-fasıkiynAllahümme ecirna ve ecir valideyna ve talebete rasaili'n-nûru's-sadıkiyne fi hizmeti'l-kur'ani ve'l-iman, ve ahbabene'l-mü'minine'l-muhlisiyne ve akrıbaena ve ecdadena mine'n-nar (Eller yukarı çevrilir)Bi afvike ya mücir bi fadlike ya gaffar. Allahümme edhılne'l-cennete mea'l-ebrar. Allahumme edhılne'l-cennete mea'l-ebrar. Allahumme edhılna ve edhı'l-üstadena Said-i Nursi radıyallahu anh ve valideyna ve talebete rasaili'n-nûru ve ıhvanena ve ehavatena ve akribaena ve ecdadena ve ahbabene'l-mü'minine'l-muhlisiyne fi hizmeti'l-imani ve'l-kur'an, el cennete mea'l-ebrar, salli ala nebiyyike'l-muhtar ve alihi'l-athar ve ashabihi'l-ahyar ve sellim madame'l-leylü ve'n-nehar. Amin, velhamdü lillahi rabbil alemin.7-Bilinen namaz tesbihatına devam edilir:Subhanallahi ve'l-hamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber, ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l-aliyyü'l-aziym8-Ayete'l Kürsi okunduktan sonra tesbih çekilir.33 Subhanallah,33 Elhamdulillah,33 Allahuekber.9-Tesbihlerden sonraLa ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü yuhyi ve yumit, ve hüve hayyun la yemût, biyedihi'l-hayr ve hüve ala külli şey'in kadir ve ileyhi'l-masiyrdenir ve namazın duası yapılır.10-Duadan sonra; Fa'lem ennehu denir ve 33 defa (sabah namazından sonra 100 defa okunabilir) La ilahe illallah okunur. Sonra Muhammede'r- resûlullahi sallallahü teala aleyhi ve sellem denir.11-Besmele çekilip;İnnallahe ve melaiketehû yusallûne alennebiyy; ya eyyühellezine amenu, sallû aleyhi ve sellimu teslima ayeti okunup Lebbeyk denir.12-Müteakiben;Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin biadedi külli dain ve devain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesira,Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin biadedi külli dain ve devain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesira,Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin biadedi külli dain ve devain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesiran kesira,Salli ve sellim ya rabbi ala habibike muhammedin ve ala cemi'il-enbiyai ve'l-mürselin, ve ala ali küllin ve sahbi küllin ecmain, amin, velhamdulillahi rabbi'l-alemin.denir13-Müteakiben;Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya RasûllallahElfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya HabiballahElfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya emine vahyillahAllahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi, biadedi evraki'l-eşcar ve emvaci'l-bihar ve katarati'l-emtar. Vağfirlena verhamna ve'l-tüfbina ve bi üstadina ve valideyna ve bi talebeti rasaili'n-nuru's-sadıkiyne ya ilahena bi külli salatin minha eşhedühen la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden rasûllullahi sallallahu teala aleyhi ve sellemdenir.Müteakiben Tercüman-ı İsmi Azam Duası okunur:BismillahirrahmanirrahiymSubhaneke ya Allah tealeyte ya Rahman ecirna mine'n-nar bi afvike ya RahmanSubhaneke ya Rahiym tealeyte ya Kerim ecirna mine'n-nar bi afvike ya RahmanSubhaneke ya Hamid tealeyte ya Hakim ecirna mine'n-nar bi afvike ya RahmanSubhaneke ya Mecid tealeyte ya Melik ecirna mine'n-nar bi afvike ya RahmanSubhaneke ya Kuddüs tealeyte ya Selam ecirna mine'n-nar bi afvike ya RahmanSubhaneke ya Mü'min tealeyte ya Müheymin ecirna mine'n-nar bi afvike ya RahmanSubhaneke ya Aziz tealeyte ya Cebbar ecirna mine'n-nar bi afvike ya RahmanSubhaneke ya Mütekebbir tealeyte ya Halık ecirna mine'n-nar bi afvike ya RahmanSubhaneke ya Evvel tealeyte ya Ahir ecirna mine'n-nar bi afvike ya RahmanSubhaneke ya zahir tealeyte ya Batın ecirna mine'n-nar bi afvike ya RahmanSubhaneke ya Bari tealeyte ya Musavvir ecirna mine'n-nar bi afvike ya RahmanSubhaneke ya Tevvab tealeyte ya Vehhab ecirna mine'n-nar bi afvike ya RahmanSubhaneke ya Bais tealeyte ya Varis ecirna mine'n-nar bi afvike ya RahmanSubhaneke ya Kadim tealeyte ya Mukim ecirna mine'n-nar bi afvike ya RahmanSubhaneke ya Ferd tealeyte ya Vitr ecirna mine'n-nar bi afvike ya RahmanSubhaneke ya Nur tealeyte ya Settar ecirna mine'n-nar bi afvike ya RahmanSubhaneke ya Celil tealeyte ya Cemil ecirna mine'n-nar bi afvike ya RahmanSubhaneke ya Kahir tealeyte ya Kadir ecirna mine'n-nar bi afvike ya RahmanSubhaneke ya Melik tealeyte ya Muktedir ecirna mine'n-nar bi afvike ya RahmanSubhaneke ya Alim tealeyte ya Allam ecirna mine'n-nar bi afvike ya RahmanSubhaneke ya Aziym tealeyte ya Gafur ecirna mine'n-nar bi afvike ya RahmanSubhaneke ya Halim tealeyte ya Vedud ecirna mine'n-nar bi afvike ya RahmanSubhaneke ya Şehid tealeyte ya Şahid ecirna mine'n-nar bi afvike ya RahmanSubhaneke ya Kebir tealeyte ya Müteal ecirna mine'n-nar bi afvike ya RahmanSubhaneke ya Nur tealeyte ya Latif ecirna mine'n-nar bi afvike ya RahmanSubhaneke ya Semi' tealeyte ya Kefil ecirna mine'n-nar bi afvike ya RahmanSubhaneke ya Karib tealeyte ya Basiyr ecirna mine'n-nar bi afvike ya RahmanSubhaneke ya Hakk tealeyte ya Mübin ecirna mine'n-nar bi afvike ya RahmanSubhaneke ya Rauf tealeyte ya Rahiym ecirna mine'n-nar bi afvike ya RahmanSubhaneke ya Tahir tealeyte ya Müteahhir ecirna mine'n-nar bi afvike ya RahmanSubhaneke ya Mücemmil tealeyte ya Mufaddil ecirna mine'n-nar bi afvike ya RahmanSubhaneke ya Müzhır tealeyte ya Mün'im ecirna mine'n-nar bi afvike ya RahmanSubhaneke ya Deyyan tealeyte ya Sultan ecirna mine'n-nar bi afvike ya RahmanSubhaneke ya Hannan tealeyte ya Mennan ecirna mine'n-nar bi afvike ya RahmanSubhaneke ya Ehad tealeyte ya Samed ecirna mine'n-nar bi afvike ya RahmanSubhaneke ya Hayy tealeyte ya Kayyum ecirna mine'n-nar bi afvike ya RahmanSubhaneke ya Adl tealeyte ya Hakem ecirna mine'n-nar bi afvike ya RahmanSubhaneke ya Ferd tealeyte ya Kuddûs ecirna mine'n-nar bi afvike ya RahmanEller açılır Subhaneke ahiyyen şerahiyyen tealeyte la ilahe illa ente ecirna ve ecir üstadena ve valideyna ve rufekaena ve akribaena ve ahbabene'l-mü'minine'l-muhlisiyne mine'n-nar ve min külli nar (eller aşağıya çevrilir) vahfazna minşerri'n-nefsi ve'ş-şeytan ve min şerri'l-cinni ve'l-insan ve min şerri'l-bid'ati ve'd-dalaleti ve'l-ilhadi ve't-tuğyan (eller yukarı çevrilir) bi afvike ya Mücir, bi fadlike ya Gaffar, bi rahmetike ya erhame'r-rahimin.Allahumme edhilne'l-cennete mea'l-ebrar, bişefaati nebiyyike'l-muhtar. Amin ve'l-hamdülillahi rabbi'l-alemin.E'uzü besmele çekilerek Haşr Suresinin son beş ya da üç ayeti okunur.