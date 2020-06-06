Sabah namazı tesbihat, uzun sabah tesbihat

Tesbihat duası hadislere dayanan sabah ve akşam namazlarından sonra kabir azabından, şeytandan, nefisten, dünyadan ve deccalin şerrinden ve fitnesinden Allah'a sığınmak; yine hadislere dayanan Cehennem azabından ve sâir fitne ve kötülüklerden istiaze etmek; sünnet olan Cenâb-ı Hak'tan mağfiret ve merhamet istemek ve bunu yalnızca nefsimiz için değil, üzerimizde hakkı bulunan hoca ve üstadlarımız için, anne ve babamız için, talebe arkadaşlarımız için ve bütün ehl-i îman için istemek; Mecmuatü'l- Ahzab'da yer alan Dua-i Tercüme-i İsm-i Azam, Duâ-i İsm-i Azam, Salâten Tûncina Duâsı.

06 Haziran 2020 06:14
Sabah namazı tesbihat, uzun sabah tesbihat
Sabah tesbihatı olarak geçen ve yapılması çok sevap olan sabah tesbihatı ile ilgili bilgilerin yer aldığı haberimizde detaylar yer almaktadır. Sabah tesbihatı yapmak çok önemlidir ve peygamber efendimizin hadislerinde sabah tesbihatları bulunmaktadır. Bu tesbihatın her bir bölümünün ayrı ayrı hikmetleri vardır. Mesela otuz üç defa "Lailahe İllallah" denmesi ve muhtelif yerlerde de tekrar edilmesi "Kalbi pek çok şeylerle bağlayan bağları, ipleri kırmak içindir ve nefsin tapacak derecede sanem ittihaz ettiği mahbuplardan yüzünü çevirtmektir. Maahaza, zakir olan zatta bulunan hasse ve latifelerin ayrı ayrı tevhidleri olduğuna işaret olduğu gibi, onların da, onlara münasip şerikleriyle olan alakalarını kesmek içindir."
UZUN SABAH TESBİHATI

1-Ezan ve kametin arkasından bu dua okunur:

Allahümme rabbe hazihi'd-davet'it-tammeh, ve's-salati'l-kaimeh, ati seyyidina Muhammeden'il-vesilete ve'l-fazilete ve'derecate'r-rafiati'l aliyeh, ilahi veb'ashu makamen mahmuden'illez'i vaadteh. İnneke la tuhlifu'l-miad.

2-Sabah Namazının iki rek'atlik farzından sonra "SELAM DUASI" okunur:

Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el-aziym el-kerim, ellezi la ilahe illa hû, el-hayy'el kayyûm, ve etübü ileyh. Allahumme ente's-selamü ve minke's-selam, tebarekte ya zelcelali ve'l-ikram.

3-Arkasından "Salaten Tüncina" ya da "Salat-ı Münciye" olarak bilinen dua okunur:

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Salaten tuncina biha min cemiil ahvali ve'l-afat. Ve takdilena biha cemia'l-hacat. Ve tutahhiruna biha min cemi'ıs-seyyiat. Ve terfeuna biha indeke a'led-deracat. Ve tübelliğuna biha aksa'l-gayat. Min cemi'il-hayrati fi'l-hayati ve ba'de'l-memat. Amin ya mücib'ed-deavat, ve'l-hamdü lillahi rabb'il-alemin.



4-Müteakiben 1 def'a

Allahumme inna nukaddimu ileyke beyne yedey külli nefesin ve lemhatin ve lahzatin ve tarfatin yatrifu biha ehlü's-semavati ve ehlü'l-aradiyn, şehadeten eşhedü en...

5-Müteakiben 10 def'a

La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü yuhyi ve yumit ve hüve hayyun la yemût biyedihi'l-hayr ve hüve ala külli şey'in kadir denir. Onuncusunda en sonuna ve ileyhi'l-masiyr eklenir.

6-Tevbe istiğfar duası okunur.

Allahümme ecirna minennar (3-5 veya 7 defa)

Allahümme ecirna min külli nar.

Allahümme ecirna min fitneti'd-diniyyeti ve dünyeviyyeh

Allahümme ecirna min fitneti ahiri'z-zaman

Allahümme ecirna min fitneti'l-mesihi'd-deccali ve's-sufyan

Allahümme ecirna mine'd-dalalati ve'l-bıd'ıyyati ve'l-beliyyat

Allahümme ecirna min şerri'n-nefsi'l-emmareh

Allahümme ecirna min şurûri'n-nüfûsi'l-emmarati'l-firavniyyeh

Allahümme ecirna min şerri'n-nisa

Allahümme ecirna min bela'in-nisa

Allahümme ecirna min fitneti'n-nisa

Allahümme ecirna min azabi'l-kabr

Allahümme ecirna min azabi'l-yevmi'l-kıyameh

Allahümme ecirna min azabi cehennem

Allahümme ecirna min azabi kahrik

Allahümme ecirna min nari kahrik

Allahümme ecirna min azabi'l-kabri ve'n-niran

Allahümme ecirna mine'r-riyai ve's-sum'ati ve'l-ucubi ve'l-fahr

Allahümme ecirna min tecavuzi'l-mülhidiyn

Allahümme ecirna min şerri'l-munafıkiyn

Allahümme ecirna min fitneti'l-fasıkiyn



Allahümme ecirna ve ecir valideyna ve talebete rasaili'n-nûru's-sadıkiyne fi hizmeti'l-kur'ani ve'l-iman, ve ahbabene'l-mü'minine'l-muhlisiyne ve akrıbaena ve ecdadena mine'n-nar (Eller yukarı çevrilir)Bi afvike ya mücir bi fadlike ya gaffar. Allahümme edhılne'l-cennete mea'l-ebrar. Allahumme edhılne'l-cennete mea'l-ebrar. Allahumme edhılna ve edhı'l-üstadena Said-i Nursi radıyallahu anh ve valideyna ve talebete rasaili'n-nûru ve ıhvanena ve ehavatena ve akribaena ve ecdadena ve ahbabene'l-mü'minine'l-muhlisiyne fi hizmeti'l-imani ve'l-kur'an, el cennete mea'l-ebrar, salli ala nebiyyike'l-muhtar ve alihi'l-athar ve ashabihi'l-ahyar ve sellim madame'l-leylü ve'n-nehar. Amin, velhamdü lillahi rabbil alemin.

7-Bilinen namaz tesbihatına devam edilir:

Subhanallahi ve'l-hamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber, ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l-aliyyü'l-aziym

8-Ayete'l Kürsi okunduktan sonra tesbih çekilir.

33 Subhanallah,

33 Elhamdulillah,

33 Allahuekber.

9-Tesbihlerden sonra

La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü yuhyi ve yumit, ve hüve hayyun la yemût, biyedihi'l-hayr ve hüve ala külli şey'in kadir ve ileyhi'l-masiyr

denir ve namazın duası yapılır.

10-Duadan sonra; Fa'lem ennehu denir ve 33 defa (sabah namazından sonra 100 defa okunabilir) La ilahe illallah okunur. Sonra Muhammede'r- resûlullahi sallallahü teala aleyhi ve sellem denir.

11-Besmele çekilip;

İnnallahe ve melaiketehû yusallûne alennebiyy; ya eyyühellezine amenu, sallû aleyhi ve sellimu teslima ayeti okunup Lebbeyk denir.

12-Müteakiben;

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin biadedi külli dain ve devain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesira,

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin biadedi külli dain ve devain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesira,

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin biadedi külli dain ve devain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesiran kesira,

Salli ve sellim ya rabbi ala habibike muhammedin ve ala cemi'il-enbiyai ve'l-mürselin, ve ala ali küllin ve sahbi küllin ecmain, amin, velhamdulillahi rabbi'l-alemin.

denir

13-Müteakiben;

Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya Rasûllallah

Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya Habiballah

Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya emine vahyillah

Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi, biadedi evraki'l-eşcar ve emvaci'l-bihar ve katarati'l-emtar. Vağfirlena verhamna ve'l-tüfbina ve bi üstadina ve valideyna ve bi talebeti rasaili'n-nuru's-sadıkiyne ya ilahena bi külli salatin minha eşhedühen la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden rasûllullahi sallallahu teala aleyhi ve sellem

denir.

Müteakiben Tercüman-ı İsmi Azam Duası okunur:

Bismillahirrahmanirrahiym

Subhaneke ya Allah tealeyte ya Rahman ecirna mine'n-nar bi afvike ya Rahman

Subhaneke ya Rahiym tealeyte ya Kerim ecirna mine'n-nar bi afvike ya Rahman

Subhaneke ya Hamid tealeyte ya Hakim ecirna mine'n-nar bi afvike ya Rahman

Subhaneke ya Mecid tealeyte ya Melik ecirna mine'n-nar bi afvike ya Rahman

Subhaneke ya Kuddüs tealeyte ya Selam ecirna mine'n-nar bi afvike ya Rahman

Subhaneke ya Mü'min tealeyte ya Müheymin ecirna mine'n-nar bi afvike ya Rahman

Subhaneke ya Aziz tealeyte ya Cebbar ecirna mine'n-nar bi afvike ya Rahman

Subhaneke ya Mütekebbir tealeyte ya Halık ecirna mine'n-nar bi afvike ya Rahman

Subhaneke ya Evvel tealeyte ya Ahir ecirna mine'n-nar bi afvike ya Rahman

Subhaneke ya zahir tealeyte ya Batın ecirna mine'n-nar bi afvike ya Rahman

Subhaneke ya Bari tealeyte ya Musavvir ecirna mine'n-nar bi afvike ya Rahman

Subhaneke ya Tevvab tealeyte ya Vehhab ecirna mine'n-nar bi afvike ya Rahman

Subhaneke ya Bais tealeyte ya Varis ecirna mine'n-nar bi afvike ya Rahman

Subhaneke ya Kadim tealeyte ya Mukim ecirna mine'n-nar bi afvike ya Rahman

Subhaneke ya Ferd tealeyte ya Vitr ecirna mine'n-nar bi afvike ya Rahman

Subhaneke ya Nur tealeyte ya Settar ecirna mine'n-nar bi afvike ya Rahman

Subhaneke ya Celil tealeyte ya Cemil ecirna mine'n-nar bi afvike ya Rahman

Subhaneke ya Kahir tealeyte ya Kadir ecirna mine'n-nar bi afvike ya Rahman

Subhaneke ya Melik tealeyte ya Muktedir ecirna mine'n-nar bi afvike ya Rahman

Subhaneke ya Alim tealeyte ya Allam ecirna mine'n-nar bi afvike ya Rahman

Subhaneke ya Aziym tealeyte ya Gafur ecirna mine'n-nar bi afvike ya Rahman

Subhaneke ya Halim tealeyte ya Vedud ecirna mine'n-nar bi afvike ya Rahman

Subhaneke ya Şehid tealeyte ya Şahid ecirna mine'n-nar bi afvike ya Rahman

Subhaneke ya Kebir tealeyte ya Müteal ecirna mine'n-nar bi afvike ya Rahman

Subhaneke ya Nur tealeyte ya Latif ecirna mine'n-nar bi afvike ya Rahman

Subhaneke ya Semi' tealeyte ya Kefil ecirna mine'n-nar bi afvike ya Rahman

Subhaneke ya Karib tealeyte ya Basiyr ecirna mine'n-nar bi afvike ya Rahman

Subhaneke ya Hakk tealeyte ya Mübin ecirna mine'n-nar bi afvike ya Rahman

Subhaneke ya Rauf tealeyte ya Rahiym ecirna mine'n-nar bi afvike ya Rahman

Subhaneke ya Tahir tealeyte ya Müteahhir ecirna mine'n-nar bi afvike ya Rahman

Subhaneke ya Mücemmil tealeyte ya Mufaddil ecirna mine'n-nar bi afvike ya Rahman

Subhaneke ya Müzhır tealeyte ya Mün'im ecirna mine'n-nar bi afvike ya Rahman

Subhaneke ya Deyyan tealeyte ya Sultan ecirna mine'n-nar bi afvike ya Rahman

Subhaneke ya Hannan tealeyte ya Mennan ecirna mine'n-nar bi afvike ya Rahman

Subhaneke ya Ehad tealeyte ya Samed ecirna mine'n-nar bi afvike ya Rahman

Subhaneke ya Hayy tealeyte ya Kayyum ecirna mine'n-nar bi afvike ya Rahman

Subhaneke ya Adl tealeyte ya Hakem ecirna mine'n-nar bi afvike ya Rahman

Subhaneke ya Ferd tealeyte ya Kuddûs ecirna mine'n-nar bi afvike ya Rahman

Eller açılır Subhaneke ahiyyen şerahiyyen tealeyte la ilahe illa ente ecirna ve ecir üstadena ve valideyna ve rufekaena ve akribaena ve ahbabene'l-mü'minine'l-muhlisiyne mine'n-nar ve min külli nar (eller aşağıya çevrilir) vahfazna minşerri'n-nefsi ve'ş-şeytan ve min şerri'l-cinni ve'l-insan ve min şerri'l-bid'ati ve'd-dalaleti ve'l-ilhadi ve't-tuğyan (eller yukarı çevrilir) bi afvike ya Mücir, bi fadlike ya Gaffar, bi rahmetike ya erhame'r-rahimin.

Allahumme edhilne'l-cennete mea'l-ebrar, bişefaati nebiyyike'l-muhtar. Amin ve'l-hamdülillahi rabbi'l-alemin.

E'uzü besmele çekilerek Haşr Suresinin son beş ya da üç ayeti okunur.



Diğer Haberler

Sabah namazı tesbihat, uzun sabah tesbihat Gündem

Sabah namazı tesbihat, uzun sabah tesbihat
2020 Kira artış oranı ne kadar? (06 Haziran Cumartesi) Gündem

2020 Kira artış oranı ne kadar? (06 Haziran Cumartesi)
Memura enflasyon farkı ne kadar verilecek? (06 Haziran Cumartesi) Gündem

Memura enflasyon farkı ne kadar verilecek? (06 Haziran Cumartesi)
Pis Yedili Melis kimdir? Eylül Su Sapan yaşı, hayatı (06 Haziran Cumartesi) Gündem

Pis Yedili Melis kimdir? Eylül Su Sapan yaşı, hayatı (06 Haziran Cumartesi)
Pis Yedili Ceyhun kimdir? Ümit Kantarcılar kaç yaşında, hayatı (06 Haziran Cumartesi) Gündem

Pis Yedili Ceyhun kimdir? Ümit Kantarcılar kaç yaşında, hayatı (06 Haziran Cumartesi)
Pis Yedili Oya kimdir? Ceren Soylu kaç yaşında, hayatı (06 Haziran Cumartesi) Gündem

Pis Yedili Oya kimdir? Ceren Soylu kaç yaşında, hayatı (06 Haziran Cumartesi)
Pis Yedili Alis Karadağ kimdir? Ecem Karavus kaç yaşında, hayatı (06 Haziran Cumartesi) Gündem

Pis Yedili Alis Karadağ kimdir? Ecem Karavus kaç yaşında, hayatı (06 Haziran Cumartesi)
Çilek Kokusu dizisi oyuncuları, Çilek Kokusu oyuncu kadrosu (06 Haziran Cumartesi) Gündem

Çilek Kokusu dizisi oyuncuları, Çilek Kokusu oyuncu kadrosu (06 Haziran Cumartesi)
Çilek Kokusu Eda gerçek ismi nedir, kimdir? (06 Haziran Cumartesi) Gündem

Çilek Kokusu Eda gerçek ismi nedir, kimdir? (06 Haziran Cumartesi)
Daha fazla göster
1

Dünyada koronavirüsle mücadelede son 24 saat
2

Sağlık Bakanı Koca, günün verilerini açıkladı
3

Milli sporcu ve engelliler için sözleşmeli öğretmenliğe atama takvimi belirlendi
4

Hırvatistan'da futbol geri dönüyor! Avrupa'da son gelişmeler
5

Okay Yokuşlu: "Seyircisiz oynamak oldukça sıkıcı"
6

Tottenham'ın ekonomik yapısını koronavirüs bozdu
7

15 ilde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
8

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı açıklaması
9

Hekimoğlu Trabzon'da iki kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
10

Trabzonspor'da teknik heyet ve sporcular altıncı kez Kovid-19 testinden geçti

yukarı ok