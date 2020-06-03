Sabah namazı ne zaman kılınmaz, sabah namazı kılınmayacak zaman

Sabah namazı ne zaman kılınmaz sorusu üzerine ortaya çıkan bilgileri sizler için derledik. Sabah namazı kılınmayacak zaman ve sabah namazı ne zaman kılınmaz bilgisi üzerine gerçekleşen derlemeyi okuyabilirsiniz. Sabah namazı 5 vakit namazdan birisidir. Müslümanlığın gerekliliklerinden olan sabah namazının nasıl kılınacağına ilişkin ve kaç rekattır sorusuna yönelik haberimizi inceleyebilirsiniz. Sabah namazı kılınışı, 2 rekat sünnet, 2 rekat farz olmak üzere toplam 4 rekat olarak kılınır. İki rekatlı olan bütün vakit namazları, niyetleri dışında aynı şekilde kılınır. Sabah namazı kaç rekattır: farz ve sünnetle birlikte 4 rekattır. Sabah namazına ilişkin tüm detayları sizler için derledik...

03 Haziran 2020 05:53
Sabah namazı ne zaman kılınmaz, sabah namazı kılınmayacak zaman
Sabah namazı ne zaman kılınmaz, sabah namazı kılınmayacak zamanlar bilgilerini içeren durumlarla ilgili haberimizi okuyabilirsiniz. Müslümanlığın şartlarından birisi olan namazda 5 vakit kılınan namazlardan birisidir. Buna yönelik sabah namazı kaç rekattır, farzı kaç rekattır soruları da öğrenilmiştir. Sabah namazının vakti, tan yerinin ağarması demek olan ikinci fecrin doğmasından başlayarak güneşin doğmasına kadar devam eder. Buna göre imsak vakti, başka bir deyişle oruç yasaklarının başlama vakti, fecr-i sadıkın oluşması, yani tan yerinin ağarmasıdır. 

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Sabah Namazının İki Rekat Farzı

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Sabah namazının iki rekat farzını kılmaya" diye niyet ederiz.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
Sübhaneke'yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha Sûresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Sûresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu ve All,humme salli, All,humme B,rik ve Rabben, dualarını okuruz
"Es sel,mu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız



SABAH NAMAZININ ÖNEMİNİ ANLATAN HADİS VE AYETLER:
->Resûlullah(sav) şöyle buyurdu:

"İki serinlik namazını, sabah ve ikindiyi kılan kimse cennete girer." Buh,rî, Mev,kît 26; Müslim, Mes,cid 215

->Ebû Hureyre'den (ra): Allah Resulü (asm) buyurdu:

"İnsanlar, ezan okumanın ve birinci safta namaz kılmanın faziletini bilselerdi ve bunlara nail olmak için de kur'a çekmekten başka çare bulamasalardı, mutlaka kur'a çekerlerdi. Namaza erken gitmenin faziletini bilselerdi, onun için aralarında yarış ederlerdi. Yatsı ve sabah namazının sevabını bir bilselerdi, onlara sürünerek dahi olsa giderlerdi." Buh,rî, Müslim, Muvatt, ve Nes,î

->Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:

"Kim iki bürdeyi kılarsa cennete girer. İki bürde: Sabah ve ikindi namazıdır." Buhari Fethu'l-Bari: 2/52

->Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:

"Münafıka en ağır gelen namaz; yatsı ve sabah namazlarıdır. Eğer bilseydi o iki namazda ne var? Sürünerek dahi olsa onun ikisine gelirdi."Ahmed Müsned 52/424

->Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:

"Kim yatsıyı bir cemaat içinde kılarsa sanki gecenin yarısını ihya etmiş gibi olur, kim de sabah namazını bir cemaat içinde kılarsa sanki gecenin tamamını namazla geçirmiş gibi olur."Müslim: 656, Tirmizi: 221

->Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:

"Kim yatsıyı bir cemaat içinde kılarsa sanki gecenin yarısını ihya etmiş gibi olur, kim de sabah namazını bir cemaat içinde kılarsa sanki gecenin tamamını namazla geçirmiş gibi olur." Müslim: 656, Tirmizi: 221



->Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:

"Allah'u Te,l, himayesinden, sizden birşey talep etmez." Tabarani: 7/267

->"Kim ki sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra oturup, güneş doğuncaya kadar Allah-u Te,l,'yı zikrederse, sonra da iki rek,t namaz kılarsa, kendisi tam bir hacc, tam bir umre sevabı gibi sevap kazanır." Hadis-i Şerif, Tirmizî

->Resûlullah (asm) sabah namazına giderken, altı aya yakın bir müddette, Hz. F,tıma'nın (ra) kapısına uğrayıp: "Namaz(a kalkın) ey Ehl-i Beyt "Allah günahlarınızı giderip sizi tertemiz yapmak istiyor!" buyurdu." Hadis-i Şerif, Tirmizî

->"Sabah namazını mutlaka kılmanız gerekir. Zira bu namaz arzu edilen her iyi şeye nail olmaya vesiledir."Hadis-i Şerif, Camiüssağir

->"Farz namazların içerisinde, cuma günü (sabahı) cemaatle kılınacak sabah namazından daha üstün bir namaz yoktur. Kim ki bu namazı kılarsa, Allah'ın affına mazhar olacağından hiç şüphem yok-tur." Hadis-i Şerif, Camiüssağir

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