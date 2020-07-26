sabah duası okuma, sabah hangi dualar okunur?

Sabah duası, her sabah yeni bir güne uyanan her Müslümanın okuması gereken faziletli bir duadır. Bu duayı Arapça olarak okuyamayanlar Türkçe olarak da okuyabilirler. Sabah duasının Türkçe anlamını bilmek son derece önemlidir. Çünkü okuduğumuz duanın anlamını bilmek, yaptığımız işe çok daha anlam katar.

Allah'a dua ederken ona ne söylediğimizi bilmek yaptığımız eyleme ayrı bir kıymet katar. Sabah duasının Türkçe anlamı ise şu şekildedir;





" Allah'ım senin yardımınla sabaha ulaştık, senin yardımınla akşama kavuştuk, senin yardımın sayesinde diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve (ahirete) varış sanadır.

Her duanın yeri ayrıdır. Sağladığı fazilet de önemlidir. Yeni bir güne uyanarak merhaba derken yapılan en güzel iş sabah duası okumak olacaktır. Sabah duası genellikle sabah namazından sonra okunur.

Sabah namazını bitirdikten sonra sabah duası yapan kişinin uyumaması gerekir. Sabah duası okuyan kişi vakti varsa yatıp uyumak yerine Kur'an okumalıdır. Kur'an okuyacak vakti yok ise ya da okuyamıyor ise faydalı işlerle meşgul olmalıdır.

Yeni sabahın ilk ışıklarıyla yaptığı işine odaklanmalı ancak yapmış olduğu duayı hep hatırında tutmalıdır. Eğer kendi işinde çalışıyorsa işine erken gitmelidir. İstifahını yaptıktan sonra da o günün akşam vaktine kadar olan zamanda hayırlı işlerle meşgul olmalıdır. Gününü boş işlerle uğraşarak geçirmemeye özen göstermelidir.

Allah vakitlerini boşa harcayanları sevmez. Sabah duası ile yeni bir güne ve çalışmaya başlayanların işleri yolunda gider. Sabah duasıyla güne başlayan kişi para da kazanır. Kazanmış olduğu parayı zekat olarak veren kişi büyük sevaba nail olur.

Bir Müslümanın edeceği duaların Allah katında her zaman kabul edilmesi önemlidir. Bu nedenle iyilik yapmak ve iyilik bulmak amacı olan herkes Allah'ın rahmetinden mutlaka nasibini alır. Allah sabah duası okuyarak kendisini sıklıkla hatırlayanları korur.

Sabah okunacak dualar sayesinde güne hayırlı dualarla başlayabilirsiniz. Bir çok kişi sabah kalktıntan sonra sabah duası etmek ister. Bu konuda din alimleri tarafından tavsiye edilen bir çok sabah duası, sabah okunacak dualar vardır. Sabah kalktıktan sonra besmele çekmek ilk dua sayılabilir ve daha sonra sabah duaları ederek güne başlayabilirsiniz.Her gün uyandıktan sonra şükretmek, sabah duası etmek faydalı olacaktır. Sabah duası için arama yapanların doğru adresi olabilecek bazı bilgiler bulunmaktadır."Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nehya ve bike nemutu ve ileykennuşur."Sabah duasının Türkçe anlamı ise şu şekildedir;"Allah'ım senin yardımınla sabaha ulaştık, senin yardımınla akşama kavuştuk, senin yardımın sayesinde diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve (ahirete) varış sanadır.