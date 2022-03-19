Saba Lodjanidze: 'Golü hissettim

Saba Lodjanidze, Hatayspor'un deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından konuştu.



Tecrübeli oyuncu yaptığı açıklamada, "Normalde frikikleri ben kullanmıyorum ama o anda hissettim. Riberio'ya gittim ve kullanmak istediğimi söyledim ve güzel bir gol ortaya çıktı" dedi.



Lodjanidze ayrıca, "Gerçekten iki takım da iyi mücadele etti, sahaya rağmen. Adil olan şey bir puandı. Milli aradan sonra 8 maçımız var, hepsini kazanmak istiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.





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