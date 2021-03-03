Saba Lobjanidze: "Büyük takım, küçük takım fark etmez"

Ankaragücü'nde Saba Lobjanidze, Galatasaray maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Saba Lobjanidze: 'Büyük takım, küçük takım fark etmez'
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03 Mart 2021 21:16
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Ankaragücü'nde ikinci golü atan Saba Lobjanidze, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ı iyi analiz ettiklerini söyleyen Lobjanidze, "Galatasaray her zaman hücum oynuyor. Biz de buna yönelik çalıştık. Arkada boşluklar bırakacaklardı, bunun üzerine çalıştık ve istediğimizi aldık. Biz iyi bir takımız. Hatayspor maçından sonra da bunu söyledim. Güvenimiz arttıkça, büyük takım ya da küçük takım fark etmez." dedi.



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