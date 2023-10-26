Haber Tarihi: 26 Ekim 2023 11:32 - Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023 11:32

Saatler geri alınacak mı, alındı mı? 2023 saatler ne zaman ileri alınacak?

Saatler geri alınacak mı, alındı mı? Kasım ayının gelmesiyle birlikte, normade bu dönemde geçilen kış saati uygulaması da gündemde yer aldı. Akıllarda soru işareti bırakan ise bazı eski elektronik aletlerin saatleri otomatik olarak 1 saat geriye alması oldu. Peki, saatler geri alınacak mı? 2023 saatler ne zaman ileri alınacak? Türkiye'de kış saati uygulaması var mı? İşte detaylar...

Saatler geri alınacak mı, alındı mı? 2023 saatler ne zaman ileri alınacak?
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Saatler geri alınacak mı sorusu, Ekim ayının sonuna doğru merak konusu oldu. Pek çok ülkede devam eden yaz ve kış saati uygulaması neticesinde eski model cihazlar, kendisini otomatik olarak 1 saat geriye alacak. Peki, Türkiye'de saatleri geri alınacak mı? İşte, kış saati uygulaması hakkında detaylı bilgiler 
SAATLER GERİ ALINACAK MI?
Dünya genelinde saatlerin geri alınacağı tarih 29 Ekim Pazar günü olacak.

TÜRKİYE İLE AVRUPA ARASINDAKİ SAAT FARKI 2'YE ÇIKACAK

Türkiye'de ise yaz saati uygulaması devam edecek. Avrupa'nın kış saatine geçmesiyle birlikte Türkiye ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka arasındaki saat farkı 1'den 2'ye, İngiltere ile 3'e çıkacak. Yaz ve kış saati arasındaki değişim uzun süredir Avrupa'da tartışma konusu. Birçok kişi saatlerin ileri ve geri alınmasından rahatsız. AB Komisyonu tartışmaların artması üzerine 2018 yılında saat değişikliği konusunda AB çapında bir online anket başlattı. Ankete yaklaşık 3 milyonu sadece Almanya'dan olmak üzere 4.6 milyon kişi katıldı.

TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Türkiye'de kış saati uygulaması uygulanmayacak. Dolayısıyla saatler geri alınmayacak.

KIŞ SAATİ GEÇİŞİNDE TEKNOLOJİK ALETLERE DİKKAT

Bazı teknolojik aletlerin saat uygulamasında otomatik ayarlama yapması sebebiyle bu noktada dikkatli olunması gerekiyor.


KIŞ SAATİ NE ZAMANDAN BERİ UYGULANIYOR

Yaz ve kış saatleri uygulaması ilk olarak 1916'da Birinci Dünya Savaşı sırasında Alman İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan ve Büyük Britanya'da tanıtıldı. Bu uygulama gün ışığından yararlanma süresini artırmayı amaçladı. Ancak Weimar Cumhuriyeti döneminde zaman değişikliği olmadı, ancak İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında saatler tekrar düzenli olarak değiştirildi.

Almanya'da, yaz saati düzenlemesi 1949 yılı sona ermeden önce, 1970'lerde Federal Cumhuriyet'teki petrol krizlerinden sonra ve 1980'de enerji tasarrufu için yeniden getirildi. 1995 yılının Eylül sonunda sona erdi, daha sonra 1996'dan beri Avrupa Birliği'nin diğer tüm üye ülkelerinde olduğu gibi kullanılmaya devam ediyor.

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